Російські окупанти здійснюють артилерійський обстріл. Фото: росЗМІ

Протягом минулої доби російські окупанти понад 60 разів обстріляли Херсонську область. Загарбники випустили 314 снарядів з важкої артилерії та іншої техніки.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"За минулу добу противник здійснив — 63 обстріли, випустивши 314 снарядів з важкої артилерії, танків, БпЛА та авіації", — розповів Прокудін.

Місто Херсон противник обстріляв два рази. Загалом ворог випустив сім снарядів.

Російські окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

Прокудін додав, що з деокупованої території області евакуйовано 74 особи.

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали потужних ударів по території Донецької області. Зокрема, внаслідок обстрілів міста Торецьк постраждала 11-річна дитина.

Також ми писали, вчора, 20 травня, українські сили ППО збили безпілотники, які атакували Дніпропетровську область. Їх приземлили над Синельниківським та Павлоградським районами.

Додамо, 20 травня, російські окупанти обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини.