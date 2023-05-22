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"Фашисты. Террористы. Нелюди": глава Днепровской ОВА об обстреле области

22 мая 2023 04:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Фашисты. Террористы. Нелюди": глава Днепровской ОВА об обстреле области
Ракета взлетает. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак прокомментировал ночной обстрел российских оккупантов на область. По предварительным данным, было выпущено около 15 ракет, однако точная информация будет предоставлена впоследствии.

Соответствующее заявление Лисак обнародовал в Telegram.

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Комментарий Лисака

"Фашисты. Террористы. Нелюди. Но благодаря Силам обороны мы выдержали атаку. Детали впоследствии", — говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.

 

Напомним, что в Одессе завершился первый турнир памяти в честь футболиста и тренера Александра Шишкова. Александр погиб в прошлом году от российских ракетных обстрелов в Сергеевке.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли жилой дом в поселке Казацкое Херсонской области. В результате атаки погиб человек.

Добавим, что в течение 20 мая российские оккупанты более 60 раз обстреляли Херсонскую область. Захватчики выпустили 314 снарядов из тяжелой артиллерии и другой техники.

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