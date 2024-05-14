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В ГУР показали, як нищать російську техніку на Харківщині — ефектне відео

14 травня 2024 12:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Бійці ГУР знищили російську техніку на Харківщині — відео
Знищення техніки ворога. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Бійці ГУР продовжують нищити російську техніку на Харківщині. У результаті успішних ударів FPV-дронів було знищено бронетехніку, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10М", гармату Д-30, ворожі засоби зв'язку та дороговартісний комплекс ведення розвідки "Муром-М".

Про це Головне управління розвідки Міноборони України повідомило в Telegram у вівторок, 14 травня.

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Знищення техніки ворога

Зазначається, що у Харківській області військові ГУР провели серію успішних ударів по російських окупантах та їхній техніці.

Розвідники виявили та спалили російську бронетехніку, ЗРК "Стріла-10М", гармату Д-30, ворожі засоби зв'язку та дороговартісний комплекс ведення розвідки "Муром-М". У ГУР підкреслили, що ця успішна операція стала можливою завдяки наполегливій та плідній роботі пілотів FPV-дронів української розвідки.

Удари по ворожих військових цілях були зафіксовані на відео з дронів.

Нагадаємо, 13 травня військові 47-ї окремої механізованої бригади знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". 

Того ж дня стало відомо, що військовослужбовці Окремої президентської бригади імені Хмельницького знищили ворожу техніку і відбили штурм росіян в Урожайному на Донеччині.

Раніше ми показали кадри, як бійці 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади знищили дронами позиції розрахунків російського протитанкового ракетного комплексу "Корнет".

російські війська
військова техніка
окупанти
війна в Україні
ГУР

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