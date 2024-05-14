Бійці ГУР знищили російську техніку на Харківщині — відео

В ГУР показали, як нищать російську техніку на Харківщині — ефектне відео
Бійці ГУР продовжують нищити російську техніку на Харківщині. У результаті успішних ударів FPV-дронів було знищено бронетехніку, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10М", гармату Д-30, ворожі засоби зв'язку та дороговартісний комплекс ведення розвідки "Муром-М".
Про це Головне управління розвідки Міноборони України повідомило в Telegram у вівторок, 14 травня.
Знищення техніки ворога
Зазначається, що у Харківській області військові ГУР провели серію успішних ударів по російських окупантах та їхній техніці.
Розвідники виявили та спалили російську бронетехніку, ЗРК "Стріла-10М", гармату Д-30, ворожі засоби зв'язку та дороговартісний комплекс ведення розвідки "Муром-М". У ГУР підкреслили, що ця успішна операція стала можливою завдяки наполегливій та плідній роботі пілотів FPV-дронів української розвідки.
Удари по ворожих військових цілях були зафіксовані на відео з дронів.
Нагадаємо, 13 травня військові 47-ї окремої механізованої бригади знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".
Того ж дня стало відомо, що військовослужбовці Окремої президентської бригади імені Хмельницького знищили ворожу техніку і відбили штурм росіян в Урожайному на Донеччині.
Раніше ми показали кадри, як бійці 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади знищили дронами позиції розрахунків російського протитанкового ракетного комплексу "Корнет".
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