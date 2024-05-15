Роковой удар для оккупантов — в ВСУ показали эффектное уничтожение врага
Силы обороны Украины круглые сутки стоят на защите страны и уничтожают российских врагов по всем направлениям фронта. Оккупанты терпят немалые потери в личном составе и военной технике.
Видео уничтожения противника показали в Страткоме ВСУ.
Уничтожение российских врагов
"Боевая неустанная работа Сил обороны Украины — роковая для российских оккупантов", — прокомментировал видео Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
На обнародованных кадрах можно увидеть, как украинские защитники проводят разведку местности, выявляют врага и наносят по нему точные удары. Один удар — и от противника не остается ни следа.
Напомним, на днях пограничники бригады "Месть" успешно отбили российский штурм на Купянском направлении. В результате враг понес определенные потери: четверо оккупантов ликвидированы, еще семеро получили ранения.
Днем раньше в ГУР показали, как уничтожают российскую технику в Харьковской области.
Читайте Новини.LIVE!