Роковой удар для оккупантов — в ВСУ показали эффектное уничтожение врага

Момент уничтожения врага. Фото: скриншот с видео

Силы обороны Украины круглые сутки стоят на защите страны и уничтожают российских врагов по всем направлениям фронта. Оккупанты терпят немалые потери в личном составе и военной технике.

Видео уничтожения противника показали в Страткоме ВСУ.

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"Боевая неустанная работа Сил обороны Украины — роковая для российских оккупантов", — прокомментировал видео Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как украинские защитники проводят разведку местности, выявляют врага и наносят по нему точные удары. Один удар — и от противника не остается ни следа.

Напомним, на днях пограничники бригады "Месть" успешно отбили российский штурм на Купянском направлении. В результате враг понес определенные потери: четверо оккупантов ликвидированы, еще семеро получили ранения.

Днем раньше в ГУР показали, как уничтожают российскую технику в Харьковской области.