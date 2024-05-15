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Роковой удар для оккупантов — в ВСУ показали эффектное уничтожение врага

15 мая 2024 10:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Роковой удар для оккупантов — в ВСУ показали эффектное уничтожение врага
Момент уничтожения врага. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины круглые сутки стоят на защите страны и уничтожают российских врагов по всем направлениям фронта. Оккупанты терпят немалые потери в личном составе и военной технике.

Видео уничтожения противника показали в Страткоме ВСУ.

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"Боевая неустанная работа Сил обороны Украины — роковая для российских оккупантов", — прокомментировал видео Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как украинские защитники проводят разведку местности, выявляют врага и наносят по нему точные удары. Один удар — и от противника не остается ни следа.

Напомним, на днях пограничники бригады "Месть" успешно отбили российский штурм на Купянском направлении. В результате враг понес определенные потери: четверо оккупантов ликвидированы, еще семеро получили ранения.

Днем раньше в ГУР показали, как уничтожают российскую технику в Харьковской области.

война
ВСУ
россияне
военные
оккупанты
война в Украине

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