ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"
Військові 47 окремої механізованої бригади знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Вартість одного такого літака становить 16 мільйонів доларів.
Про це повідомили на сторінці 47 ОМБР у понеділок, 13 травня.
Знищення російського "Алігатора"
"Воїни 47 окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Вартість одного такого — $16 млн. Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу", — йдеться у повідомленні.
Що ще варто знати про знищення авіації РФ
Нагадаємо, 11 травня ЗСУ збили ще один ворожий винищувач Су-25 в небі над Донецькою областю.
26 квітня на аеродромі ''Остафьєво'' міністерства оборони Росії у Москві було знищено багатоцільовий ворожий гелікоптер Ка-32.
На початку квітня стало відомо, що українські бійці знищили російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27 у тимчасово окупованому Криму.
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