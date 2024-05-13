ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"

Вертоліт Ка-52. Фото: Вікіпедія

Військові 47 окремої механізованої бригади знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Вартість одного такого літака становить 16 мільйонів доларів.

Про це повідомили на сторінці 47 ОМБР у понеділок, 13 травня.

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Знищення російського "Алігатора"

"Воїни 47 окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Вартість одного такого — $16 млн. Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про знищення літака. Фото: 47 ОМБР

Що ще варто знати про знищення авіації РФ

Нагадаємо, 11 травня ЗСУ збили ще один ворожий винищувач Су-25 в небі над Донецькою областю.

26 квітня на аеродромі ''Остафьєво'' міністерства оборони Росії у Москві було знищено багатоцільовий ворожий гелікоптер Ка-32.

На початку квітня стало відомо, що українські бійці знищили російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27 у тимчасово окупованому Криму.