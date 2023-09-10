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Федоров розповів, що окупанти встановили вежі для прослуховування в Мелітополі

10 вересня 2023 17:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Федоров розповів, що окупанти встановили вежі для прослуховування в Мелітополі
Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у Мелітополі розставили вежі для прослуховування. Загарбники пильно слідкують за "незгодними".

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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Вежі для прослуховування в Мелітополі

За словами Федорова, спочатку російські окупанти розвісили відеокамери, а потім перейшли на телефонний зв'язок та встановили вежі.

"Чергову нещодавно встановили біля лікарняного містечка, а другу — на мікрорайоні навпроти 24-го училища. При цьому за півтора роки так і не зробили нормальний зв’язок та інтернет для людей", — розповів мер Мелітополя.

Він додав, що ворожі вежі — лише для ворожих цілей.

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Російські вежі в Мелітополі. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol
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Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі російські війська розпочали дводенне побудинкове голосування.

Також ми писали, що мер Мелітополя Іван Федоров пояснив, чому російські окупанти надто піклуються про здоров'я свого керівництва. За словами міського голови, в окупантів "коротка лава запасних, а колаборантам вони не довіряють.

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