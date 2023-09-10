Федоров розповів, що окупанти встановили вежі для прослуховування в Мелітополі

Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: google.com

Російські окупанти у Мелітополі розставили вежі для прослуховування. Загарбники пильно слідкують за "незгодними".

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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За словами Федорова, спочатку російські окупанти розвісили відеокамери, а потім перейшли на телефонний зв'язок та встановили вежі.

"Чергову нещодавно встановили біля лікарняного містечка, а другу — на мікрорайоні навпроти 24-го училища. При цьому за півтора роки так і не зробили нормальний зв’язок та інтернет для людей", — розповів мер Мелітополя.

Він додав, що ворожі вежі — лише для ворожих цілей.

Російські вежі в Мелітополі. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі російські війська розпочали дводенне побудинкове голосування.

Також ми писали, що мер Мелітополя Іван Федоров пояснив, чому російські окупанти надто піклуються про здоров'я свого керівництва. За словами міського голови, в окупантів "коротка лава запасних, а колаборантам вони не довіряють.