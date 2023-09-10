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Федоров рассказал, что оккупанты установили башни для прослушивания в Мелитополе

10 сентября 2023 17:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Федоров рассказал, что оккупанты установили башни для прослушивания в Мелитополе
Мэр Мелитополя Иван Федоров. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в Мелитополе расставили башни для прослушивания. Захватчики внимательно следят за "несогласными".

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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По словам Федорова, сначала российские оккупанты развесили видеокамеры, а затем перешли на телефонную связь и установили башни.

"Очередную недавно установили возле больничного городка, а вторую — на микрорайоне напротив 24-го училища. При этом за полтора года так и не сделали нормальную связь и интернет для людей", — рассказал мэр Мелитополя.

Он добавил, что вражеские вышки — только для вражеских целей.

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Российские башни в Мелитополе. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol
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Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, 8 сентября, во временно оккупированном Мелитополе российские войска начали двухдневное домовое голосование.

Также мы писали, что мэр Мелитополя Иван Федоров объяснил, почему российские оккупанты слишком заботятся о здоровье своего руководства. По словам городского головы, у оккупантов "короткая скамья запасных, а коллаборантам они не доверяют.

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