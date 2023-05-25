Фонд "Повернись живим" назвав вражаючу суму зібраних за час війни донатів

Український військовослужбовець поблизу міста Бахмут. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo

У фонді компетентної допомоги армії "Повернись живим" розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося зібрати понад 7 мільярдів гривень на допомогу українським військовим. З 24 лютого минулого року організація отримала 2 222 441 пожертву.

Про це йдеться в заяві фонду.

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Сума середнього внеску становить близько 3 000 гривень.

Зібрані кошти дозволили придбати для українських військових:

ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2;

1460 кулеметів калібру 7,62 мм;

186 одиниць 120-мм мінометів;

11 розвідувальних комплексів PD-2;

25 безпілотних авіаційних комплексів "Лелека-100" у складі 50 БпЛА;

25 безпілотних авіаційних комплексів "ШАРК" у складі 75 БпЛА;

більш ніж 800 нових автівок;

11 броньовиків;

10 станцій мобільних станцій технічного обслуговування;

понад 31 000 рацій;

7050 одиниць тепловізійної та нічної оптики;

6 725 дронів.

"Перший мільярд Фонду на допомогу армії задонатили усього за п'ять днів із моменту повномасштабного вторгнення Росії. За вісім років до того українці довірили нам близько 281 мільйона гривень. Із 2014-го завдяки компетентній, послідовній роботі на посилення війська і прозорій звітності ми стали найвідомішою, найбільшою в Україні благодійною організацією допомоги йому", — сказав заступник директора "Повернись живим" Олег Карпенко.

Він наголосив, що пожертви уже допомогли Україні вистояти та далі впливатимуть на хід війни, наближаючи перемогу.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і особливо артилерійські системи.

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