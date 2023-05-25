Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Фонд "Повернись живим" назвав вражаючу суму зібраних за час війни донатів arrow

Фонд "Повернись живим" назвав вражаючу суму зібраних за час війни донатів

25 травня 2023 12:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Фонд "Повернись живим" назвав вражаючу суму зібраних за час війни донатів
Український військовослужбовець поблизу міста Бахмут. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У фонді компетентної допомоги армії "Повернись живим" розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося зібрати понад 7 мільярдів гривень на допомогу українським військовим. З 24 лютого минулого року організація отримала 2 222 441 пожертву.

Про це йдеться в заяві фонду.

Читайте також:

Донати у фонд "Повернись живим"

Сума середнього внеску становить близько 3 000 гривень. 

Зібрані кошти дозволили придбати для українських військових:

  • ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2;
  • 1460 кулеметів калібру 7,62 мм;
  • 186 одиниць 120-мм мінометів;
  • 11 розвідувальних комплексів PD-2;
  • 25 безпілотних авіаційних комплексів "Лелека-100" у складі 50 БпЛА;
  • 25 безпілотних авіаційних комплексів "ШАРК" у складі 75 БпЛА;
  • більш ніж 800 нових автівок;
  • 11 броньовиків;
  • 10 станцій мобільних станцій технічного обслуговування;
  • понад 31 000 рацій;
  • 7050 одиниць тепловізійної та нічної оптики;
  • 6 725 дронів.

"Перший мільярд Фонду на допомогу армії задонатили усього за п'ять днів із моменту повномасштабного вторгнення Росії. За вісім років до того українці довірили нам близько 281 мільйона гривень. Із 2014-го завдяки компетентній, послідовній роботі на посилення війська і прозорій звітності ми стали найвідомішою, найбільшою в Україні благодійною організацією допомоги йому", — сказав заступник директора "Повернись живим" Олег Карпенко.

Він наголосив, що пожертви уже допомогли Україні вистояти та далі впливатимуть на хід війни, наближаючи перемогу.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і особливо артилерійські системи.

Також ми писали, що Сухопутні війська ЗСУ показали, як працюють на фронті зенітні самохідні установки Gepard, які передала Німеччина. Вони допомагають ефективно нищити повітряні цілі РФ. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Вадим Столар: Вимушені переселенці пізнають столицю завдяки нашому проєкту "Знайомся: Київ!"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB