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ЗСУ за добу знищили два десятки артсистем РФ і понад 30 дронів, — Генштаб

25 травня 2023 08:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗСУ за добу знищили два десятки артсистем РФ і понад 30 дронів, — Генштаб
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і особливо артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані росіяни

За 24 травня українські захисники знищили на фронтах війни близько 500 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили три танки, вісім бронемашин, 20 артилерійських систем і 36 безпілотників різних типів.

Загальні втрати ворожої армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 205 260 (+500) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 795 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 432 (+8) од.;
  • артилерійських систем — 3 359 (+20) од.;
  • РСЗВ — 570 (+0) од.;
  • засобів ППО — 327 (+0) од.;
  • літаків — 309 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 296 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 907 (+36) од.;
  • крилатих ракет — 1015 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 148 (+2) од.;
  • спеціальної техніки — 444 (+4) од.
Втрати російської армії на 25 травня 2023 року
Втрати російської армії на 25 травня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що в травні було зафіксовано велику кількість успішно знищених артилерійських систем російської армії.

Так, 10 травня ЗСУ вивели з ладу 14 артсистем російських окупантів

11 травня було знищено 15 артилерійських систем окупаційної армії.

13 травня Сили оборони ліквідували 21 одиницю артилерійських систем РФ.

14 травня українська армія також знищила 21 артсистему російських окупантів.

17 травня українські захисники за добу ліквідували 32 російські артилерійські системи.

А 22 травня було знищено аж 40 артсистем ворожої армії, що є рекордом за увесь час повномасштабної війни.

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