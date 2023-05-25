Фонд "Повернись живим" назвал впечатляющую сумму собранных за время войны донатов
В фонде компетентной помощи армии "Повернись живим" рассказали, что с начала полномасштабного вторжения России удалось собрать более 7 миллиардов гривен на помощь украинским военным. С 24 февраля прошлого года организация получила 2 222 441 пожертвование.
Об этом говорится в заявлении фонда.
Донаты в фонд "Повернись живим"
Сумма среднего взноса составляет около 3 000 гривен.
Собранные средства позволили приобрести для украинских военных:
- ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2;
- 1460 пулеметов калибра 7,62 мм;
- 186 единиц 120-мм минометов;
- 11 разведывательных комплексов PD-2;
- 25 беспилотных авиационных комплексов "Аист-100" в составе 50 БпЛА;
- 25 беспилотных авиационных комплексов "ШАРК" в составе 75 БпЛА;
- более 800 новых автомобилей;
- 11 броневиков;
- 10 станций мобильных станций технического обслуживания;
- свыше 31 000 раций;
- 7050 единиц тепловизионной и ночной оптики;
- 6 725 дронов.
"Первый миллиард Фонда на помощь армии задонатили всего за пять дней с момента полномасштабного вторжения России. За восемь лет до того украинцы доверили нам около 281 миллиона гривен. С 2014-го благодаря компетентной, последовательной работе на усиление войска и прозрачной отчетности мы стали самой известной, крупнейшей в Украине благотворительной организацией помощи ему", — сказал заместитель директора "Повернись живим" Олег Карпенко.
Он подчеркнул, что пожертвования уже помогли Украине выстоять и будут влиять на ход войны, приближая победу.
Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и особенно артиллерийские системы.
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