Фонд "Повернись живим" назвал впечатляющую сумму собранных за время войны донатов

Украинский военнослужащий возле города Бахмут. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo

В фонде компетентной помощи армии "Повернись живим" рассказали, что с начала полномасштабного вторжения России удалось собрать более 7 миллиардов гривен на помощь украинским военным. С 24 февраля прошлого года организация получила 2 222 441 пожертвование.

Об этом говорится в заявлении фонда.

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Сумма среднего взноса составляет около 3 000 гривен.

Собранные средства позволили приобрести для украинских военных:

ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2;

1460 пулеметов калибра 7,62 мм;

186 единиц 120-мм минометов;

11 разведывательных комплексов PD-2;

25 беспилотных авиационных комплексов "Аист-100" в составе 50 БпЛА;

25 беспилотных авиационных комплексов "ШАРК" в составе 75 БпЛА;

более 800 новых автомобилей;

11 броневиков;

10 станций мобильных станций технического обслуживания;

свыше 31 000 раций;

7050 единиц тепловизионной и ночной оптики;

6 725 дронов.

"Первый миллиард Фонда на помощь армии задонатили всего за пять дней с момента полномасштабного вторжения России. За восемь лет до того украинцы доверили нам около 281 миллиона гривен. С 2014-го благодаря компетентной, последовательной работе на усиление войска и прозрачной отчетности мы стали самой известной, крупнейшей в Украине благотворительной организацией помощи ему", — сказал заместитель директора "Повернись живим" Олег Карпенко.

Он подчеркнул, что пожертвования уже помогли Украине выстоять и будут влиять на ход войны, приближая победу.

Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и особенно артиллерийские системы.

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