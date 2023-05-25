Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Фонд "Повернись живим" назвал впечатляющую сумму собранных за время войны донатов arrow

Фонд "Повернись живим" назвал впечатляющую сумму собранных за время войны донатов

25 мая 2023 12:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Фонд "Повернись живим" назвал впечатляющую сумму собранных за время войны донатов
Украинский военнослужащий возле города Бахмут. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В фонде компетентной помощи армии "Повернись живим" рассказали, что с начала полномасштабного вторжения России удалось собрать более 7 миллиардов гривен на помощь украинским военным. С 24 февраля прошлого года организация получила 2 222 441 пожертвование.

Об этом говорится в заявлении фонда.

Читайте также:

Донаты в фонд "Повернись живим"

Сумма среднего взноса составляет около 3 000 гривен.

Собранные средства позволили приобрести для украинских военных:

  • ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2;
  • 1460 пулеметов калибра 7,62 мм;
  • 186 единиц 120-мм минометов;
  • 11 разведывательных комплексов PD-2;
  • 25 беспилотных авиационных комплексов "Аист-100" в составе 50 БпЛА;
  • 25 беспилотных авиационных комплексов "ШАРК" в составе 75 БпЛА;
  • более 800 новых автомобилей;
  • 11 броневиков;
  • 10 станций мобильных станций технического обслуживания;
  • свыше 31 000 раций;
  • 7050 единиц тепловизионной и ночной оптики;
  • 6 725 дронов.

"Первый миллиард Фонда на помощь армии задонатили всего за пять дней с момента полномасштабного вторжения России. За восемь лет до того украинцы доверили нам около 281 миллиона гривен. С 2014-го благодаря компетентной, последовательной работе на усиление войска и прозрачной отчетности мы стали самой известной, крупнейшей в Украине благотворительной организацией помощи ему", — сказал заместитель директора "Повернись живим" Олег Карпенко.

Он подчеркнул, что пожертвования уже помогли Украине выстоять и будут влиять на ход войны, приближая победу.

Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и особенно артиллерийские системы.

Также мы писали, что Сухопутные войска ВСУ показали, как работают на фронте переданные Германия зенитные самоходные установки Gepard. Они помогают эффективно уничтожать воздушные цели РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Вадим Столар: Вынужденные переселенцы узнают столицу благодаря нашему проекту "Знакомься: Киев!"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас