Галущенко назвал области, в которых оккупанты атаковали энергетику ночью

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: facebook.com/german.galushchenko

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что ночью, 29 марта, российские оккупанты снова устроили террор против нашей энергетики. Под ударом оказались объекты в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.

Об этом Герман Галущенко рассказал в Facebook.

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"Целью атаки дронами и ракетами были, в частности, объекты генерации электроэнергии", — сообщил Галущенко.

По его словам, энергетики и спасатели уже работают над ликвидацией последствий.

Пост Галущенко. Фото: скриншот

Напомним, во время массированной комбинированной атаки оккупанты в очередной раз ударили по энергетическим объектам Украины. В настоящее время в двух областях страны действуют отключения света.

Также силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровской областью десять беспилотников и четыре ракеты. Вражеский обстрел повредил несколько энергетических объектов и гражданскую инфраструктуру, также есть раненые.