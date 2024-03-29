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Галущенко назвал области, в которых оккупанты атаковали энергетику ночью

29 марта 2024 08:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Галущенко назвал области, в которых оккупанты атаковали энергетику ночью
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: facebook.com/german.galushchenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что ночью, 29 марта, российские оккупанты снова устроили террор против нашей энергетики. Под ударом оказались объекты в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.

Об этом Герман Галущенко рассказал в Facebook.

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"Целью атаки дронами и ракетами были, в частности, объекты генерации электроэнергии", — сообщил Галущенко.

По его словам, энергетики и спасатели уже работают над ликвидацией последствий.

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Пост Галущенко. Фото: скриншот

Напомним, во время массированной комбинированной атаки оккупанты в очередной раз ударили по энергетическим объектам Украины. В настоящее время в двух областях страны действуют отключения света.

Также силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровской областью десять беспилотников и четыре ракеты. Вражеский обстрел повредил несколько энергетических объектов и гражданскую инфраструктуру, также есть раненые.

Герман Галущенко
Минэнерго
Днепропетровская область
обстрелы
Полтавская область
Черкасская область
оккупанты

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