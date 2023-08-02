Гатять по ворогах на лінії зіткнення: Залужний показав ефектну роботу 110-ї ОМБр

Воїн 110-ї ОМБр дивиться в приціл. Фото: скриншот з відео

110-а окрема механізована бригада продовжує активно нищити ворогів. Захисники продемонстрували ефектну роботу РСЗВ.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Як повідомив генерал Залужний, екіпажі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка працюють на самісінькій лінії зіткнення 24/7. У роботі військові використовують реактивні системи залпового вогню RM-70 Vampire.

RM-70 Vampire — це чехословацька реактивна система залпового вогню із 122 міліметровим калібром, яка прийшла на заміну РМ-51. Розробники комплексу надихнулись російськими "Градами".

Однак RM-70 досконаліші. До прикладу шасі чехословацької РСЗВ має вдвічі більшу вантажність за російський застарілий Урал. До того ж машина може розвивати максимальну швидкість 90 км/год.

Як повідомив Залужний, ракетна пускова установка RM-70 Vampire несе на собі 40 снарядів реактивно-залпового вогню.

"Приїжджаємо, розкладаємося, наводимося. Три-чотири хвилини, і ми вже готові, чекаємо наказу "вогонь!" — описує динамічну роботу РСЗВ командир Павло.

RM-70 Vampire працює як одиничними пострілами, так і залпами. Управління вогнем проводиться як із кабіни, так і за допомогою переносного пристрою з найближчого укриття.

"Це реально звір-машина. Коли робить залп повним пакетом, то враження просто не передати", — зазначив топогеодезист Іван.

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Водночас Зеленський показав вражаюче відео роботи українських спецпризначенців.