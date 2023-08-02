"Міномет...постріл!": захисники продемонстрували професійну роботу на Куп'янському напрямку

Воїни 14-ї ОМБР стріляють з міномета. Фото: скриншот з відео

14-а окрема механізована бригада продовжує успішно нищити окупантів. Так, нещодавно захисники продемонстрували роботу з мінометом.

Відповідне відео опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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"Робота з мінометом М60МА підрозділами 14-ї окремої механізованої бригади на Куп'янському напрямку", — йдеться в повідомленні під відео.

На відео видно, як захисники заряджають міномет та здійснюють обстріл по окупантах на Куп'янському напрямку.

За словами воїнів, міномети — це невеличка артилерія, яка прикриває піхоту.

"Зброя ефективна тим, що має високу скорострільність. Можна випустити до 15 мін за одну хвилину. Ворог дуже боїться цих мінометів. Вони надають максимальне ураження піхоті. Не дозволяють підступити до неї", — розповів воїн 14-ї ОМБР ім. Князя Романа Великого Андрій.

Також на кадрах видно, що міномет стріляє блискавично. Однак користуватися настільки швидкою зброєю захисники вже призвичаїлись.

"Не страшно. Це вже звично. Ми ж робимо свою роботу. Ми Батьківщину свою захищаємо для нас, для нашого майбутнього, щоб наша земля була вільна від окупантів, щоб ми потім жили мирно і щасливо", — зазначив військовослужбовець.

Нагадаємо, нещодавно СБУ показала відео, як спецпризначенці знищили купу російської техніки.

Також Сирський показав, як ЗСУ б'ють по окупантах на Лиманському напрямку.