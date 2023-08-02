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Гатят по врагам на линии столкновения: Залужный показал эффектную работу 110-й ОМБр

2 августа 2023 13:28
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Гатят по врагам на линии столкновения: Залужный показал эффектную работу 110-й ОМБр
Воин 110-й ОМБр смотрит в прицел. Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

110-я отдельная механизированная бригада продолжает активно уничтожать врагов. Защитники продемонстрировали эффектную работу РСЗО.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Как сообщил генерал Залужный, экипажи 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко работают на линии столкновения 24/7. В работе военные используют реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire.

RM-70 Vampire — это чехословацкая реактивная система залпового огня со 122 миллиметровым калибром, пришедшая на замену РМ-51. Разработчики комплекса вдохновились российскими "Градами".

Однако RM-70 более совершенны. К примеру шасси чехословацкого РСЗО имеет вдвое большую грузоподъемность, чем российский устаревший Урал. К тому же, машина может развивать максимальную скорость 90 км/ч.

Как сообщил Залужный, ракетная пусковая установка RM-70 Vampire несет на себе 40 снарядов реактивно-залпового огня.

"Приезжаем, раскладываемся, наводимся. Три-четыре минуты, и мы уже готовы, ждем приказа "огонь!",  описывает динамическую работу РСЗО командир Павел.

RM-70 Vampire работает как единичными выстрелами, так и залпами. Управление огнем производится как из кабины, так и с помощью переносного устройства из ближайшего укрытия.

"Это реально зверь-машина. Когда производит залп полным пакетом, то впечатления просто не передать",  отметил топогеодезист Иван.

Напомним, Сырский показал работу 22 бригады, которые "уничтожают россиян адским огнем".

В то же время Зеленский показал поразительное видео работы украинских спецназовцев.

 

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