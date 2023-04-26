З'ясувалося, звідки простіше вигнати росіян

Аналітик назвав регіон, який ЗСУ простіше звільнити від росіян
Збройним Силам України під час їхнього контрнаступу простіше спочатку звільнити Південні регіони держави. Адже решта окупованих територій має щільну промислову та житлову забудову та межує з Російською Федерацією, що спрощує ворогові забезпечення свого угруповання.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.
"У геополітичному плані співвідношення визволених територій до особистих репутаційних втрат Путіна виявиться більш критичним, якщо ми спочатку звільнимо від його присутності південь Херсонської та Запорізької областей, ніж загрузнемо в боях міської забудови в Донецькій і Луганській областях", — сказав Селезньов.
За його словами, на відміну від Кримського півострову, в Донецькій і Луганській областях росіянам простіше впоратися з логістичними проблемами, тому що ці регіони межують з Росією. Отже, плече підвозу припасів там коротше і безпечніше через високу наявність різних шляхів.
А тому, вважає Селезньов, ліквідувати там ці маршрути ЗСУ буде дуже складно. У тому числі наявність на Донбасі високої ступені житлової та промислової забудови не дозволяє ЗСУ виходити на оперативний простір і рухатися на високих швидкостях для досягнення визначених цілей і реалізації задач.
Як готується контрнаступ ЗСУ
За словами Секретаря РНБО Олексія Данілова, Генеральний штаб ЗСУ буде самостійно ухвалювати рішення про український контрнаступ. Його приймуть в останній момент.
На думку аналітиків Інституту вивчення війни, Україна зможе провести скоординовану наступальну операцію з повним використанням дев’яти бригад, які готуються до неї. Україна матиме достатню кількість танків і бронетранспортерів різних типів у своїх підрозділах для підтримки розширеного механізованого маневру.