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Аналітик назвав регіон, який ЗСУ простіше звільнити від росіян

26 квітня 2023 11:25
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
З'ясувалося, звідки простіше вигнати росіян
Українські солдати ведуть вогонь по ворогу з міномету. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Збройним Силам України під час їхнього контрнаступу простіше спочатку звільнити Південні регіони держави. Адже решта окупованих територій має щільну промислову та житлову забудову та межує з Російською Федерацією, що спрощує ворогові забезпечення свого угруповання.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"У геополітичному плані співвідношення визволених територій до особистих репутаційних втрат Путіна виявиться більш критичним, якщо ми спочатку звільнимо від його присутності південь Херсонської та Запорізької областей, ніж загрузнемо в боях міської забудови в Донецькій і Луганській областях", — сказав Селезньов.

За його словами, на відміну від Кримського півострову, в Донецькій і Луганській областях росіянам простіше впоратися з логістичними проблемами, тому що ці регіони межують з Росією. Отже, плече підвозу припасів там коротше і безпечніше через високу наявність різних шляхів.

А тому, вважає Селезньов, ліквідувати там ці маршрути ЗСУ буде дуже складно. У тому числі наявність на Донбасі високої ступені житлової та промислової забудови не дозволяє ЗСУ виходити на оперативний простір і рухатися на високих швидкостях для досягнення визначених цілей і реалізації задач.

Як готується контрнаступ ЗСУ

За словами Секретаря РНБО Олексія Данілова, Генеральний штаб ЗСУ буде самостійно ухвалювати рішення про український контрнаступ. Його приймуть в останній момент.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, Україна зможе провести скоординовану наступальну операцію з повним використанням дев’яти бригад, які готуються до неї. Україна матиме достатню кількість танків і бронетранспортерів різних типів у своїх підрозділах для підтримки розширеного механізованого маневру.

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