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Підготовка до контрнаступу ЗСУ: ЗМІ показали, де росіяни збудували найпотужніші укріплення

27 квітня 2023 12:26
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Підготовка до контрнаступу ЗСУ: ЗМІ показали, де росіяни збудували найпотужніші укріплення
Військовослужбовці РФ в Україні. Фото: російські ЗМІ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські війська в очікуванні контрнаступу ЗСУ активно окопують та укріплюються на окупованих територіях України. Найбільш укріпленими районами, ймовірно, є Запорізька область та "ворота" до Криму.

Про це повідомляє Reuters.

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Аналіз супутникових знімків

Супутникові знімки підтверджують, що російська армія почала рити окопи після звільнення Херсона. За даними видання, оборонні позиції Росії найбільше зосереджені біля лінії фронту на південному сході Запорізької області, а також на вузькому клаптику землі, який сполучає Крим з материковою Україною.

Експерти зазначають, що російські рови йдуть на південь від Василівки і через всю Запорізьку область. За оцінками, оборонна ділянка простягнулася на 120 км.

Супутниковий знімок російських укріплень. Фото: Reuters
Супутниковий знімок російських укріплень. Фото: Reuters

"Протитанкові рови досить глибокі і широкі, щоб перешкоджати наступу танків і бронетехніки. Потім йдуть бетонні "зуби дракона", які служать барикадами у формі піраміди. Траншеї лежать приблизно на кілометр позаду ровів", — йдеться у матеріалі.

Крім цього, росіяни облаштували барикади, зигзагоподібні окопи, мінні поля, колючий дріт та замасковані позиції техніки.

Експерти зазначають, що біля прифронтового міста Пологи у Запорізькій області окупанти побудували дві чіткі лінії оборони. Також укріплені міста Токмак, Більмак, траншеї вириті вздовж доріг та в аеропортах у Мелітополі та Бердянську.

З якими проблемами може зіткнутися Росія

Військові експерти у коментарі Reuters зазначають, що російські війська розтягнуті на лінії фронту. Цим можуть скористатися українські сили і використати цю вразливість.

Деякі з аналітиків вважають, що Україна почне наступ на півдні та, ймовірно, націлилася на логістичні шляхи. За словами експерті, укріплення ефективні, коли є боєприпаси та зброя. В іншому випадку окопи — це слабка оборона.

Нагадаємо, раніше в Міноборони зробили заяву щодо контрнаступу Сил оборони. Там наголосили, що не варто зводити контрнаступ до конкретної наступальної операції, адже він охоплює цілий комплекс заходів, які уже розпочалися.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Генеральний штаб ЗСУ буде самостійно ухвалювати рішення про український контрнаступ. Його приймуть в останній момент.

В Інституті вивчення війни вважають, що Україна зможе провести скоординовану наступальну операцію з повним використанням дев’яти бригад, які готуються до неї. Україна матиме достатню кількість танків і бронетранспортерів різних типів у своїх підрозділах для підтримки розширеного механізованого маневру. 

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