Генерал Милли оценил шансы Украины на победу в войне
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли уверен, что Украине понадобится много усилий, чтобы выиграть в войне против России. При этом он подчеркнул, что есть разные пути достичь желаемого результата.
Такое мнение генерал высказал в интервью The Washington Post.
Сможет ли Украина победить
Милли заявил, что это зависит от того, что подразумевается под словом "победа".
"Для Украины это экзистенциальная борьба. Это борьба за выживание. Но для остальной Европы и для остального мира, на самом деле, для США речь идет о правилах, чтобы они оставались в силе. То, что сделал Путин, — это лобовая атака на правила международного порядка, которые существуют уже восемь десятилетий после окончания Второй мировой войны", — считает генерал.
Милли также заявил, что Украине придется приложить еще много усилий, чтобы добиться победы и вернуть свои территории.
"Если конечная цель — Украина как свободная, независимая, суверенная страна с остающейся в неприкосновенности территорией, то для достижения этой цели понадобится существенный уровень усилий. И это долгая, очень тяжелая война с большими потерями. Вы можете достичь этих целей военными средствами. Это займет много времени, но вы также можете достичь этих целей, возможно, с помощью каких-то дипломатических методов", — добавил военный.
Закулисные дипломатические переговоры между Украиной и РФ
По словам генерала, он не собирается комментировать какие-либо будущие события, текущие переговоры или что-то в этом роде.
"Я бы просто сказал, что есть разные способы достичь этих целей. И я бы сказал, что сейчас, пожалуй, слишком рано говорить об этом. Это контрнаступление еще не исчерпало себя. Так что мы должны увидеть, чем все это кончится, и уже потом двигаться дальше", — добавил Милли.
Ранее мы рассказывали, согласно оценке разведки США , украинские силы не достигнут Мелитополя в этом году. Если этот прогноз окажется верным, это означает, что Киев не выполнит главную задачу контрнаступления — разрезание сухопутного коридора России в Крым.
Напомним, Соединенные Штаты Америки согласились отправить истребители F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Это произойдет по завершении учений украинских пилотов.