Генерал Милли оценил шансы Украины на победу в войне

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Фото: Washington Times

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли уверен, что Украине понадобится много усилий, чтобы выиграть в войне против России. При этом он подчеркнул, что есть разные пути достичь желаемого результата.

Такое мнение генерал высказал в интервью The Washington Post.

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Милли заявил, что это зависит от того, что подразумевается под словом "победа".

"Для Украины это экзистенциальная борьба. Это борьба за выживание. Но для остальной Европы и для остального мира, на самом деле, для США речь идет о правилах, чтобы они оставались в силе. То, что сделал Путин, — это лобовая атака на правила международного порядка, которые существуют уже восемь десятилетий после окончания Второй мировой войны", — считает генерал.

Милли также заявил, что Украине придется приложить еще много усилий, чтобы добиться победы и вернуть свои территории.

"Если конечная цель — Украина как свободная, независимая, суверенная страна с остающейся в неприкосновенности территорией, то для достижения этой цели понадобится существенный уровень усилий. И это долгая, очень тяжелая война с большими потерями. Вы можете достичь этих целей военными средствами. Это займет много времени, но вы также можете достичь этих целей, возможно, с помощью каких-то дипломатических методов", — добавил военный.

Закулисные дипломатические переговоры между Украиной и РФ

По словам генерала, он не собирается комментировать какие-либо будущие события, текущие переговоры или что-то в этом роде.

"Я бы просто сказал, что есть разные способы достичь этих целей. И я бы сказал, что сейчас, пожалуй, слишком рано говорить об этом. Это контрнаступление еще не исчерпало себя. Так что мы должны увидеть, чем все это кончится, и уже потом двигаться дальше", — добавил Милли.

Ранее мы рассказывали, согласно оценке разведки США , украинские силы не достигнут Мелитополя в этом году. Если этот прогноз окажется верным, это означает, что Киев не выполнит главную задачу контрнаступления — разрезание сухопутного коридора России в Крым.

Напомним, Соединенные Штаты Америки согласились отправить истребители F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Это произойдет по завершении учений украинских пилотов.