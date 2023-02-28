Генерал Сырский оценил ситуацию в Бахмуте: что он сказал

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Герой Украины генерал-полковник Александр Сырский

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Герой Украины генерал-полковник Александр Сырский оценил ситуацию в Бахмуте. По его словам, ситуация в районе напряженная.

Об этом пишет Military Media Center.

Ситуация в Бахмуте

"Ситуация в районе Бахмут крайне напряженная. Несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды Вагнера, которые пытаются прорвать оборону наших войск и оцепить город", — сказал Сырский.

Также он уточнил, что в боях за Бахмут украинские воины показывают многочисленные примеры стойкости, мужества и героизма.

Напомним, что российские войска начали свое "большое наступление" на Донбассе. При этом они ежедневно теряют по 500 солдат убитыми. По словам министра обороны Алексея Резникова, в районе Бахмута оккупационные войска теряют сотни солдат каждый день.

Также сообщалось, что генерал-полковник Александр Сырский, который является командующим Восточной группировкой войск, посетил воинские части, которые отвечают за защиту Бахмута и его прилегающей территории. Во время визита военный проверил состояние подчиненных подразделений, выслушал проблемы, высказанные командирами подразделений, оказал помощь в решении этих проблем и выразил свою поддержку военнослужащим, которые мужественно сопротивляются нападениям противника.