Генерал Сырский показал видео допроса очередного российского пленного
Вооруженные силы Украины взяли в плен обитавшего в Грозном понтонера чеченского батальона РФ Ноика Эдуарда Игоревича. Он рассказал много интересного о своем "боевом" пути, который завершился пленом.
Видео с допроса пленника опубликовал командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский.
Российский захватчик в плену ВСУ
Пленный Ноик рассказал, что в прошлом году подписал контракт. Таким образом он хотел спасти от мобилизации своего младшего брата.
Ноик отметил, что многие в его батальон попали из тюрьмы. Медкомиссию он не проходил.
Также пленный рассказал о коррупции и беспорядках в подразделении, подчеркнув, что его самого сажали в яму из-за пьянства.
Он сообщил также о неформальном распределении в армии РФ на "алкороты" и "нарководы", а также штрафников и случаи покупки самогона у местных.
Ранее мы сообщали, что снайперская пара 3-го отдельного полка специального назначения рассказала об одном из эпизодов на Луганском направлении. Вместе с пехотным подразделением без единого выстрела воины взяли в плен 19 оккупантов.
Напоминаем, с начала работы проекта "Хочу жить" 24 тысячи россиян захотели сдаться в плен. В Украине есть даже российские военные, которые по несколько раз попадали в плен.