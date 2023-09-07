Генерал Сырский показал видео допроса очередного российского пленного

Допрос русского военнопленного. Фото: Скриншот

Вооруженные силы Украины взяли в плен обитавшего в Грозном понтонера чеченского батальона РФ Ноика Эдуарда Игоревича. Он рассказал много интересного о своем "боевом" пути, который завершился пленом.

Видео с допроса пленника опубликовал командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский.

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Пленный Ноик рассказал, что в прошлом году подписал контракт. Таким образом он хотел спасти от мобилизации своего младшего брата.

Ноик отметил, что многие в его батальон попали из тюрьмы. Медкомиссию он не проходил.

Также пленный рассказал о коррупции и беспорядках в подразделении, подчеркнув, что его самого сажали в яму из-за пьянства.

Он сообщил также о неформальном распределении в армии РФ на "алкороты" и "нарководы", а также штрафников и случаи покупки самогона у местных.

Ранее мы сообщали, что снайперская пара 3-го отдельного полка специального назначения рассказала об одном из эпизодов на Луганском направлении. Вместе с пехотным подразделением без единого выстрела воины взяли в плен 19 оккупантов.

Напоминаем, с начала работы проекта "Хочу жить" 24 тысячи россиян захотели сдаться в плен. В Украине есть даже российские военные, которые по несколько раз попадали в плен.