Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Генерал Тарнавський оприлюднив нові дані про величезні втрати росіян arrow

Генерал Тарнавський оприлюднив нові дані про величезні втрати росіян

16 червня 2023 17:56
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Генерал Тарнавський оприлюднив нові дані про величезні втрати росіян
Командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: armyinform.com.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Українські військові на Таврійському напрямку фронту протягом останньої доби ліквідували та поранили щонайменше чотири роти російських окупантів. Також росіяни втратили велику кількість бронетехніки. 

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський

Читайте також:

Бої на Таврійському напрямку

"За останню добу відбулося 36 бойових зіткнень та 578 обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1481 вогневе завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше чотирьох рот", — зазначив Тарнавський. 

Він також повідомив, що протягом доби українські військові знищили та пошкодили 53 одиниці військової техніки противника. 

Так, за словами Тарнавського, Силам оборони вдалося знищити та пошкодити:

  • 12 танків;
  • шість БМП;
  • шість ББМ;
  • три МТЛБ;
  • один БТР;
  • одну гаубицю 2А65 "Мста-Б";
  • два БпЛА "Zala";
  • автомобільну техніку. 

Також було знищено три місця зберігання боєприпасів ворога. 

Олександр Тарнавський про ситуацію на Таврійському напрямку фронту. Фото: t.me/otarnavskiy
Олександр Тарнавський про ситуацію на Таврійському напрямку фронту. Фото: t.me/otarnavskiy

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 16 червня,  за попередню добу ЗСУ знищили майже 600 окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Також раніше у мережі з'явилося відео, на кадрах якого видно удар HIMARS по підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Збройних сил Росії. За свідченням "воєкорів", саме цей удар знищив понад 100 російських окупантів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB