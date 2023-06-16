Генерал Тарнавський оприлюднив нові дані про величезні втрати росіян

Командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: armyinform.com.ua

Українські військові на Таврійському напрямку фронту протягом останньої доби ліквідували та поранили щонайменше чотири роти російських окупантів. Також росіяни втратили велику кількість бронетехніки.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

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"За останню добу відбулося 36 бойових зіткнень та 578 обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1481 вогневе завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше чотирьох рот", — зазначив Тарнавський.

Він також повідомив, що протягом доби українські військові знищили та пошкодили 53 одиниці військової техніки противника.

Так, за словами Тарнавського, Силам оборони вдалося знищити та пошкодити:

12 танків;

шість БМП;

шість ББМ;

три МТЛБ;

один БТР;

одну гаубицю 2А65 "Мста-Б";

два БпЛА "Zala";

автомобільну техніку.

Також було знищено три місця зберігання боєприпасів ворога.

Олександр Тарнавський про ситуацію на Таврійському напрямку фронту. Фото: t.me/otarnavskiy

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 16 червня, за попередню добу ЗСУ знищили майже 600 окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Також раніше у мережі з'явилося відео, на кадрах якого видно удар HIMARS по підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Збройних сил Росії. За свідченням "воєкорів", саме цей удар знищив понад 100 російських окупантів.