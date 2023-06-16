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Генерал Тарнавский обнародовал новые данные об огромных потерях россиян

16 июня 2023 17:56
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Генерал Тарнавский обнародовал новые данные об огромных потерях россиян
Командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Фото: armyinform.com.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Украинские военные на Таврическом направлении фронта в течение последних суток ликвидировали и ранили по меньшей мере четыре роты российских оккупантов. Также россияне потеряли большое количество бронетехники.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

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"За последние сутки произошло 36 боевых столкновений и 578 обстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1481 огневую задачу. Потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот", — отметил Тарнавский.

Он также сообщил, что за сутки украинские военные уничтожили и повредили 53 единицы военной техники противника.

Так, по словам Тарнавского, Силам обороны удалось уничтожить и повредить:

  • 12 танков;
  • шесть БМП;
  • шесть ББМ;
  • три МТЛБ;
  • один БТР;
  • одну гаубицу 2А65 "Мста-Б";
  • два БПЛА "Zala";
  • автомобильную технику.

Также были уничтожены три места хранения боеприпасов врага.

Александр Тарнавский о ситуации на Таврическом направлении фронта. Фото: t.me/otarnavskiy
Александр Тарнавский о ситуации на Таврическом направлении фронта. Фото: t.me/otarnavskiy

Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 16 июня, за предыдущие сутки ВСУ уничтожили почти 600 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Также ранее в сети появилось видео, на кадрах которого виден удар HIMARS по подразделению 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Вооруженных сил России. По свидетельству "воекоров", именно этот удар уничтожил более 100 российских оккупантов.

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