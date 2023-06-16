Генерал Тарнавский обнародовал новые данные об огромных потерях россиян
Украинские военные на Таврическом направлении фронта в течение последних суток ликвидировали и ранили по меньшей мере четыре роты российских оккупантов. Также россияне потеряли большое количество бронетехники.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.
Бои на Таврическом направлении
"За последние сутки произошло 36 боевых столкновений и 578 обстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1481 огневую задачу. Потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот", — отметил Тарнавский.
Он также сообщил, что за сутки украинские военные уничтожили и повредили 53 единицы военной техники противника.
Так, по словам Тарнавского, Силам обороны удалось уничтожить и повредить:
- 12 танков;
- шесть БМП;
- шесть ББМ;
- три МТЛБ;
- один БТР;
- одну гаубицу 2А65 "Мста-Б";
- два БПЛА "Zala";
- автомобильную технику.
Также были уничтожены три места хранения боеприпасов врага.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 16 июня, за предыдущие сутки ВСУ уничтожили почти 600 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Также ранее в сети появилось видео, на кадрах которого виден удар HIMARS по подразделению 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Вооруженных сил России. По свидетельству "воекоров", именно этот удар уничтожил более 100 российских оккупантов.