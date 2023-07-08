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Маляр рассказала об уникальных фактах борьбы Украины с РФ

8 июля 2023 12:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Маляр рассказала об уникальных фактах борьбы Украины с РФ
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: SCANPIX
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинская армия вызвала сомнение в одном из основных принципов военной доктрины о том, что для успешной атаки требуется численное превосходство как в людях, так и в военной технике. Эту армию можно охарактеризовать как группу смелых воинов, вносящих беспрецедентные изменения в военное дело.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По словам Маляр ни одна армия современного мира не сталкивалась с войной такого уровня напряженности. 

"Война, которую начала Россия в Украине, стала самым большим военным столкновением в Европе с момента Второй мировой войны", — заявила заместитель министра обороны.

Маляр также указала, что этот конфликт можно считать первой в истории войной, где дроны использовались в таких масштабах. При этом Украина стала первой страной, которая массово стала использовать ударные квадрокоптеры и FPV-дроны.

Раненые на войне

Также Маляр сообщила, что Силы обороны провели наступательную операцию, опровергнув важнейший принцип военной стратегии о необходимости 3-5 кратного превосходства в численности и вооружении для успешного наступления. Несмотря на то, что противник превосходит нас в численности и вооружении, украинские войска успешно продвигаются и освобождают территории.

Была внедрена уникальная система помощи раненым, называемая Единое медицинское пространство. Программа позволяет 82% раненых украинских военных возвращаются в ряды после реабилитации.

Стоит отметить, что 80% раненых получают необходимую медицинскую помощь в течение так называемого "золотого часа", что максимально сокращает смертность на этапе эвакуации.

Впервые в истории украинские силы успешно сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" с помощью ЗРК Patriot.

IT-решения 

За время войны были внедрены следующие IT-решения для координации боевых действий, оперативного управления и общего обеспечения:

  • "Кропива" — это боевая система управления на тактическом уровне. 
  • "Delta" — это платформа для получения ситуационной информации. 
  • "LOGFAS" — это сервис НАТО для поддержки логистических операций. 
  • Проект "Глаза" также был запущен в этот период.

Напомним, что в 500-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину, Президент Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Украинский лидер поблагодарил каждого, кто воюет в Черном море.

Также мы сообщали, что уже пятьсот дней продолжается полномасштабное вторжение России против Украины. Впрочем, Вооруженные силы Украины успешно противостоят противнику.

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