Генштаб оприлюднив нові дані втрат: скільки російських військових та техніки знищили ЗСУ

Українські військові поряд з гелікоптером. Фото: zsu.gov.ua

Українські військові ліквідували понад 500 російських окупантів за добу. До того ж бійцям ЗСУ вдалося знищити велику кількість ворожої техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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За добу, 2 травня, кількість російської армії зменшилася приблизно на 520 осіб.

Крім того, росіяни втратили один танк, шість бронемашин, 16 артилерійських систем та дві системи ППО.

Загальні втрати російської армії за час війни:

Особового складу — близько 191 940 (+520) осіб ліквідовано;

танків — 3 702 (+2) од.;

бойових броньованих машин — 7 199 (+6) од.;

артилерійських систем — 2 946 (+16) од.;

РСЗВ — 544 (+0) од.;

засобів ППО — 300 (+2) од.;

літаків — 308 (+0) од.;

гелікоптерів — 294 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 505 (+28);

крилатих ракет — 947 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 865 (+14) од.;

спеціальної техніки — 363 (+3).

Втрати російських окупантів. Фото: Генштаб

Нагадаємо, українські військові продовжують ефектно знищувати ворожу техніку та окупантів. За минулу добу їм вдалося уразити чотири склади боєприпасів росіян.

Також ми писали, що вище київське керівництво розглядає не тільки військовий, а військово-політичний сценарій повернення Криму. Київ більше схиляється до другого варіанту деокупації півострова.

Додамо, командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав до українських військових, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку. Він разом із командирами ухвалив низку необхідних рішень.