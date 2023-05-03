Генштаб оприлюднив нові дані втрат: скільки російських військових та техніки знищили ЗСУ
Українські військові ліквідували понад 500 російських окупантів за добу. До того ж бійцям ЗСУ вдалося знищити велику кількість ворожої техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Знищені окупанти та їхня техніка
За добу, 2 травня, кількість російської армії зменшилася приблизно на 520 осіб.
Крім того, росіяни втратили один танк, шість бронемашин, 16 артилерійських систем та дві системи ППО.
Загальні втрати російської армії за час війни:
- Особового складу — близько 191 940 (+520) осіб ліквідовано;
- танків — 3 702 (+2) од.;
- бойових броньованих машин — 7 199 (+6) од.;
- артилерійських систем — 2 946 (+16) од.;
- РСЗВ — 544 (+0) од.;
- засобів ППО — 300 (+2) од.;
- літаків — 308 (+0) од.;
- гелікоптерів — 294 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 505 (+28);
- крилатих ракет — 947 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 865 (+14) од.;
- спеціальної техніки — 363 (+3).
Нагадаємо, українські військові продовжують ефектно знищувати ворожу техніку та окупантів. За минулу добу їм вдалося уразити чотири склади боєприпасів росіян.
Також ми писали, що вище київське керівництво розглядає не тільки військовий, а військово-політичний сценарій повернення Криму. Київ більше схиляється до другого варіанту деокупації півострова.
Додамо, командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав до українських військових, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку. Він разом із командирами ухвалив низку необхідних рішень.