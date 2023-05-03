Генштаб обнародовал новые данные потерь: сколько российских военных и техники уничтожили ВСУ
Украинские военные ликвидировали более 500 российских оккупантов за сутки. К тому же бойцам ВСУ удалось уничтожить большое количество вражеской техники.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Уничтоженные оккупанты и их техника
За сутки, 2 мая, количество российской армии уменьшилось примерно на 520 человек.
Кроме того, россияне потеряли один танк, шесть бронемашин, 16 артиллерийских систем и две системы ПВО.
Общие потери российской армии за время войны:
- Личного состава — около 191 940 (+520) человек ликвидировано;
- танков — 3 702 (+2) ед;
- боевых бронированных машин — 7 199 (+6) ед;
- артиллерийских систем — 2 946 (+16) ед;
- РСЗО — 544 (+0) ед;
- средств ПВО — 300 (+2) ед;
- самолетов — 308 (+0) ед;
- вертолетов — 294 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2505 (+28);
- крылатых ракет — 947 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 865 (+14) ед;
- специальной техники — 363 (+3).
Напомним, украинские военные продолжают эффектно уничтожать вражескую технику и оккупантов. За минувшие сутки им удалось поразить четыре склада боеприпасов россиян.
Также мы писали, что высшее киевское руководство рассматривает не только военный, но и военно-политический сценарий возвращения Крыма. Киев больше склоняется ко второму варианту деоккупации полуострова.
Добавим, командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский приехал к украинским военным, которые выполняют боевые задания на Бахмутском направлении. Он вместе с командирами принял ряд необходимых решений.