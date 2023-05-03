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Генштаб обнародовал новые данные потерь: сколько российских военных и техники уничтожили ВСУ

3 мая 2023 08:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Генштаб обнародовал новые данные потерь: сколько российских военных и техники уничтожили ВСУ
Украинские военные рядом с вертолетом. Фото: zsu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные ликвидировали более 500 российских оккупантов за сутки. К тому же бойцам ВСУ удалось уничтожить большое количество вражеской техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За сутки, 2 мая, количество российской армии уменьшилось примерно на 520 человек.

Кроме того, россияне потеряли один танк, шесть бронемашин, 16 артиллерийских систем и две системы ПВО.

Общие потери российской армии за время войны:

  • Личного состава — около 191 940 (+520) человек ликвидировано;
  • танков — 3 702 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин — 7 199 (+6) ед;
  • артиллерийских систем — 2 946 (+16) ед;
  • РСЗО — 544 (+0) ед;
  • средств ПВО — 300 (+2) ед;
  • самолетов — 308 (+0) ед;
  • вертолетов — 294 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2505 (+28);
  • крылатых ракет — 947 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 865 (+14) ед;
  • специальной техники — 363 (+3).
Потери оккупантов
Потери российских оккупантов. Фото: Генштаб

Напомним, украинские военные продолжают эффектно уничтожать вражескую технику и оккупантов. За минувшие сутки им удалось поразить четыре склада боеприпасов россиян.

Также мы писали, что высшее киевское руководство рассматривает не только военный, но и военно-политический сценарий возвращения Крыма. Киев больше склоняется ко второму варианту деоккупации полуострова.

Добавим, командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский приехал к украинским военным, которые выполняют боевые задания на Бахмутском направлении. Он вместе с командирами принял ряд необходимых решений.

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