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Ситуація на Авдіївському напрямку: на скільки просунулись ЗСУ

18 червня 2023 14:10
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Козюк Тетяна
редактор
Ситуація на Авдіївському напрямку: на скільки просунулись ЗСУ
Сили оборони України на Сході. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України продовжують вести локальні контрнаступальні дії на Сході України. Зокрема, є успіхи на Авдіївському напрямку. 

Про це повідомляє начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телеканалу "Ми – Україна". 

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Ситуація на Авдіївському напрямку

За словами Барабаша, противник продовжує обстрілювати дану ділянку фронту. До того ж обстріли останній часом стали ще частішими. Однак, ЗСУ контролюють ситуацію. 

Віталій Барабаш заявив, що наші захисники ведуть невеликі контратаки та мають певні успіхи на північ від Авдіївки. 

За останні два тижні, силам оборони вдалося просунитися вперед на більш ніж 1 кілометр. 

Нагадаємо, російська окупаційна влада заявляє, що ЗСУ взяли під контроль населений пункт на Запоріжжі. Йдеться про село П'ятихатки. 

Додамо, що за словами ЗМІ, Збройним силам Росії критично не вистачає танків, оскільки наступ України на півдні та сході продовжував відтісняти лінію фронту за допомогою західної техніки.

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