Сколько вражеской техники уничтожили ВСУ за сегодня

Генштаб обнародовал новые данные: ВСУ удалось приземлить еще один "Аллигатор"
С начала суток силы обороны Украины успешно работают на всех участках фронта. В частности, уничтожают вражескую военную технику и наносят удары по личному составу противника.
Об этом сообщают в Генштабе.
Потери русской армии
Авиация сил обороны 7 раз ударила по районам сосредоточения личного состава и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага.
Кроме этого украинские защитники уничтожили 1 вражеский вертолет Ка-52, 3 иранских ударных БпЛА типа "Shahed" и 5 разведывательных БпЛА.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 4 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 2 его состава боеприпасов", — добавляют в Генштабе.
Напомним, что за минувшие сутки, 17 июня, украинские защитники уничтожили около 650 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения на войне в Украине погибли около 219 820 захватчиков.
К тому же украинская авиация на протяжении суток нанесла 14 ударов по врагу. Кроме того, ВСУ ликвидировали два ракетных комплекса россиян.