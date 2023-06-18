Сколько вражеской техники уничтожили ВСУ за сегодня

Силы обороны Украины на фронте. Фото: google

С начала суток силы обороны Украины успешно работают на всех участках фронта. В частности, уничтожают вражескую военную технику и наносят удары по личному составу противника.

Об этом сообщают в Генштабе.

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Авиация сил обороны 7 раз ударила по районам сосредоточения личного состава и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага.

Кроме этого украинские защитники уничтожили 1 вражеский вертолет Ка-52, 3 иранских ударных БпЛА типа "Shahed" и 5 разведывательных БпЛА.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 4 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 2 его состава боеприпасов", — добавляют в Генштабе.

Сообщение от Генштаба. Фото: скриншот

Напомним, что за минувшие сутки, 17 июня, украинские защитники уничтожили около 650 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения на войне в Украине погибли около 219 820 захватчиков.

К тому же украинская авиация на протяжении суток нанесла 14 ударов по врагу. Кроме того, ВСУ ликвидировали два ракетных комплекса россиян.