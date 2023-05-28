Генштаб обнародовал откорректированные данные о потерях России

Украинские военные во время выполнения боевого задания. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Вооруженные силы Украины ежедневно уничтожают врага. Только за последние сутки россияне потеряли 400 своих бойцов и десятки единиц военной техники.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

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В Генштабе отметили, что потери за минувшие сутки подаются с учетом вчерашней корректировки.

За 27 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны 400 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли три танка, семь бронемашин, 11 артиллерийских систем и три беспилотника разных типов.

Потери оккупантов от начала войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 206 600 (+400) человек ликвидировано;

танков — 3 797 (+3) ед.;

боевых бронированных машин — 7 456 (+7) ед.;

артиллерийских систем — 3 425 (+11) ед.;

РСЗО — 574 (+0) ед.;

средств ПВО — 329 (+0) ед.;

самолетов — 313 (+0) ед.;

вертолетов — 298 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 993 (+3) ед.;

крылатых ракет — 1056 (+0) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 192 (+9) ед.;

специальной техники — 451 (+2) ед.

Потери российской армии на 28 мая 2023 г. Инфографика: Генштаб ВСУ

По сравнению с данными, которые Генштаб ВСУ публиковал вчера, 27 мая, несколько уменьшилось количество уничтоженных танков. В то же время увеличилось количество уничтоженных самолетов и вертолетов, а также крылатых ракет.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины внес корректировку в отчет об общих потерях противника на основе новых разведывательных данных. В армейском штабе уточнили, что потери, которые противник понес 27 мая, будут включены в уже откорректированный сегодняшний отчет.