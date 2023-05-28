Генштаб обнародовал откорректированные данные о потерях России
Вооруженные силы Украины ежедневно уничтожают врага. Только за последние сутки россияне потеряли 400 своих бойцов и десятки единиц военной техники.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Сколько военных РФ потеряла в сутки
В Генштабе отметили, что потери за минувшие сутки подаются с учетом вчерашней корректировки.
За 27 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны 400 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли три танка, семь бронемашин, 11 артиллерийских систем и три беспилотника разных типов.
Потери оккупантов от начала войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 206 600 (+400) человек ликвидировано;
- танков — 3 797 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 456 (+7) ед.;
- артиллерийских систем — 3 425 (+11) ед.;
- РСЗО — 574 (+0) ед.;
- средств ПВО — 329 (+0) ед.;
- самолетов — 313 (+0) ед.;
- вертолетов — 298 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 993 (+3) ед.;
- крылатых ракет — 1056 (+0) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 192 (+9) ед.;
- специальной техники — 451 (+2) ед.
По сравнению с данными, которые Генштаб ВСУ публиковал вчера, 27 мая, несколько уменьшилось количество уничтоженных танков. В то же время увеличилось количество уничтоженных самолетов и вертолетов, а также крылатых ракет.
Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины внес корректировку в отчет об общих потерях противника на основе новых разведывательных данных. В армейском штабе уточнили, что потери, которые противник понес 27 мая, будут включены в уже откорректированный сегодняшний отчет.