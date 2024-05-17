Втрати РФ станом на 17 травня — скільки росіян вдалося знищити

Українська артилерія. Фото: Міноборони

В Україні у п'ятницю, 17 травня, триває 814 доба повномасштабного вторгнення Росії. Українські захисники продовжують знищувати окупантів та їхню техніку.

Яких втрат зазнав ворог за минулу добу, розповіла пресслужба Генштабу ЗСУ в Facebook.

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Втрати Росії на 17 травня

особового складу — близько 489870 (+1410) осіб;

танків — 7547 (+18) одиниць;

бойових броньованих машин — 14552 (+14) одиниці;

артилерійських систем — 12603 (+38) одиниці;

РСЗВ — 1071 (+1) одиниця;

засоби ППО — 800 (+2) одиниць;

літаків — 353 (+2) одиниці;

гелікоптерів — 326 (+1) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 10073 (+45) одиниці;

крилаті ракети — 2200 (+0) одиниць;

кораблі /катери — 26 (+0) одиниць;

підводні човни — 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн — 17104 (+56) одиниці;

спеціальна техніка — 2062 (+7) одиниці.

Втрати РФ. Фото: Генштаб

Раніше військовий на позивний "Ронін", який воює на сході країни, заявив, що на фронті бракує людей, там багато недосвідчених. За його словами, зброї вистачає, лише стріляти нема кому.

Також в Пентагоні заявили, що ЗСУ демонструють винахідливість на полі бою, однак є те, над чим треба працювати.