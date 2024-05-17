Втрати РФ станом на 17 травня — скільки росіян вдалося знищити

Генштаб підрахував втрати російської армії за минулу добу — скільки окупантів ліквідували
17 травня 2024 08:09
Українська артилерія. Фото: Міноборони
В Україні у п'ятницю, 17 травня, триває 814 доба повномасштабного вторгнення Росії. Українські захисники продовжують знищувати окупантів та їхню техніку.
Яких втрат зазнав ворог за минулу добу, розповіла пресслужба Генштабу ЗСУ в Facebook.
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Втрати Росії на 17 травня
- особового складу — близько 489870 (+1410) осіб;
- танків — 7547 (+18) одиниць;
- бойових броньованих машин — 14552 (+14) одиниці;
- артилерійських систем — 12603 (+38) одиниці;
- РСЗВ — 1071 (+1) одиниця;
- засоби ППО — 800 (+2) одиниць;
- літаків — 353 (+2) одиниці;
- гелікоптерів — 326 (+1) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 10073 (+45) одиниці;
- крилаті ракети — 2200 (+0) одиниць;
- кораблі /катери — 26 (+0) одиниць;
- підводні човни — 1 (+0) одиниця,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17104 (+56) одиниці;
- спеціальна техніка — 2062 (+7) одиниці.
Раніше військовий на позивний "Ронін", який воює на сході країни, заявив, що на фронті бракує людей, там багато недосвідчених. За його словами, зброї вистачає, лише стріляти нема кому.
Також в Пентагоні заявили, що ЗСУ демонструють винахідливість на полі бою, однак є те, над чим треба працювати.
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