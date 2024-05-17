Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Генштаб підрахував втрати російської армії за минулу добу — скільки окупантів ліквідували arrow

Генштаб підрахував втрати російської армії за минулу добу — скільки окупантів ліквідували

17 травня 2024 08:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Втрати РФ станом на 17 травня — скільки росіян вдалося знищити
Українська артилерія. Фото: Міноборони
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у п'ятницю, 17 травня, триває 814 доба повномасштабного вторгнення Росії. Українські захисники продовжують знищувати окупантів та їхню техніку.

Яких втрат зазнав ворог за минулу добу, розповіла пресслужба Генштабу ЗСУ в Facebook.

Читайте також:

Втрати Росії на 17 травня

  • особового складу — близько 489870 (+1410) осіб;
  • танків — 7547 (+18) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 14552 (+14) одиниці;
  • артилерійських систем —  12603 (+38) одиниці;
  • РСЗВ — 1071 (+1) одиниця;
  • засоби ППО — 800 (+2) одиниць;
  • літаків — 353 (+2) одиниці;
  • гелікоптерів — 326 (+1) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 10073 (+45) одиниці;
  • крилаті ракети — 2200 (+0) одиниць;
  • кораблі /катери — 26 (+0) одиниць;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниця,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17104 (+56) одиниці;
  • спеціальна техніка — 2062 (+7) одиниці.
скільки військових втратила РФ протягом 16 травня
Втрати РФ. Фото: Генштаб

Раніше військовий на позивний "Ронін", який воює на сході країни, заявив, що на фронті бракує людей, там багато недосвідчених. За його словами, зброї вистачає, лише стріляти нема кому.

Також в Пентагоні заявили, що ЗСУ демонструють винахідливість на полі бою, однак є те, над чим треба працювати.

ЗСУ
окупанти
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
фронт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ