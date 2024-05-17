Потери РФ по состоянию на 17 мая - сколько россиян удалось уничтожить

Украинская артиллерия. Фото: Минобороны

В Украине в пятницу, 17 мая, продолжаются 814 сутки полномасштабного вторжения России. Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов и их технику.

Какие потери понес враг за минувшие сутки, рассказала пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

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Потери России на 17 мая

личного состава — около 489870 (+1410) человек;

танков — 7547 (+18) единиц;

боевых бронированных машин — 14552 (+14) единицы;

артиллерийских систем — 12603 (+38) единицы;

РСЗО — 1071 (+1) единица;

средства ПВО — 800 (+2) единиц;

самолетов — 353 (+2) единицы;

вертолетов — 326 (+1) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 10073 (+45) единицы;

крылатые ракеты — 2200 (+0) единиц;

корабли /катера — 26 (+0) единиц;

подлодки — 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн — 17104 (+56) единицы;

специальная техника — 2062 (+7) единицы.

Потери РФ. Фото: Генштаб

Ранее военный на позывной "Ронин", воюющий на востоке страны, заявил, что на фронте не хватает людей, там много неопытных. По его словам, оружия хватает, только стрелять некому.

Также в Пентагоне заявили, что ВСУ демонстрируют изобретательность на поле боя, однако есть то, над чем нужно работать.