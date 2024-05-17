Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Генштаб подсчитал потери российской армии за минувшие сутки — сколько оккупантов ликвидировали arrow

Генштаб подсчитал потери российской армии за минувшие сутки — сколько оккупантов ликвидировали

17 мая 2024 08:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Потери РФ по состоянию на 17 мая - сколько россиян удалось уничтожить
Украинская артиллерия. Фото: Минобороны
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в пятницу, 17 мая, продолжаются 814 сутки полномасштабного вторжения России. Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов и их технику.

Какие потери понес враг за минувшие сутки, рассказала пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Читайте также:

Потери России на 17 мая

  • личного состава — около 489870 (+1410) человек;
  • танков — 7547 (+18) единиц;
  • боевых бронированных машин — 14552 (+14) единицы;
  • артиллерийских систем — 12603 (+38) единицы;
  • РСЗО — 1071 (+1) единица;
  • средства ПВО — 800 (+2) единиц;
  • самолетов — 353 (+2) единицы;
  • вертолетов — 326 (+1) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 10073 (+45) единицы;
  • крылатые ракеты — 2200 (+0) единиц;
  • корабли /катера — 26 (+0) единиц;
  • подлодки — 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 17104 (+56) единицы;
  • специальная техника — 2062 (+7) единицы.
сколько военных потеряла РФ в течение 16 мая
Потери РФ. Фото: Генштаб

Ранее военный на позывной "Ронин", воюющий на востоке страны, заявил, что на фронте не хватает людей, там много неопытных. По его словам, оружия хватает, только стрелять некому.

Также в Пентагоне заявили, что ВСУ демонстрируют изобретательность на поле боя, однако есть то, над чем нужно работать.

ВСУ
оккупанты
Генштаб ВСУ
война в Украине
фронт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ