Потери РФ по состоянию на 17 мая - сколько россиян удалось уничтожить

Генштаб подсчитал потери российской армии за минувшие сутки — сколько оккупантов ликвидировали
17 мая 2024 08:09
Украинская артиллерия. Фото: Минобороны
В Украине в пятницу, 17 мая, продолжаются 814 сутки полномасштабного вторжения России. Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов и их технику.
Какие потери понес враг за минувшие сутки, рассказала пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
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Потери России на 17 мая
- личного состава — около 489870 (+1410) человек;
- танков — 7547 (+18) единиц;
- боевых бронированных машин — 14552 (+14) единицы;
- артиллерийских систем — 12603 (+38) единицы;
- РСЗО — 1071 (+1) единица;
- средства ПВО — 800 (+2) единиц;
- самолетов — 353 (+2) единицы;
- вертолетов — 326 (+1) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 10073 (+45) единицы;
- крылатые ракеты — 2200 (+0) единиц;
- корабли /катера — 26 (+0) единиц;
- подлодки — 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн — 17104 (+56) единицы;
- специальная техника — 2062 (+7) единицы.
Ранее военный на позывной "Ронин", воюющий на востоке страны, заявил, что на фронте не хватает людей, там много неопытных. По его словам, оружия хватает, только стрелять некому.
Также в Пентагоне заявили, что ВСУ демонстрируют изобретательность на поле боя, однако есть то, над чем нужно работать.
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