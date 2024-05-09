"Корнет" повісився — 3-тя ОШБр знищила дронами російський ПТРК з розрахунком

Дрон-камікадзе атакує позиції розрахунку ПТРК "Корнет". Фото: скриншот

Бійці 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади успішно знищили дронами позиції розрахунків російського протитанкового ракетного комплексу "Корнет". Також було знищено і польовий склад з боєкомплектом до комплексу.

Ефектні кадри ліквідації ворога військові показали в офіційних соцмережах підрозділу.

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3-тя ОШБр знищила російський ПТРК

Як повідомляється, удар прийшовся по польовому складу, де зберігалися запасні ракети для комплексу. Також було знищено розрахунків комплексу та охоронців складу.

Що відомо про ПТРК "Корнет"

Російські солдати з ПТРК "Корнет". Джерело: росЗМІ

Зазначимо, що ПТРК "Корнет" — російський протитанковий комплекс, який вироблявся протягом 1988-1998 рр. Він створювався як конкурент американським ПТРК TOW та "Джавелін", але, на відміну від іноземних комплексів, використовує ручну систему наведення, тоді як обидва американські комплекси використовують комп'ютеризовану систему наведення та захоплення цілі. За іноземним принципом працює й український ПТРК "Стугна".

Нагадаємо, раніше Укроборонпром заявив, що Україна активно нарощує свої потужності у виробництві дронів-камікадзе за компонуванням іранських моделей Shahed.

Водночас у Великій Британії розглядають можливість закупити китайські деталі для безпілотників як допомогу Україні, а Канада в межах Коаліції дронів передасть 450 багатоцільових безпілотників R70 SkyRanger.