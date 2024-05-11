Генштаб показал, как украинские защитники ''поджарили'' вражеский танк — эффектное видео

Горящий российский танк. Фото: скриншот с видео

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился с общественностью поразительным видео, на котором показано, как украинские военные уничтожают вражеский танк. Противотанкисты из 77-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины вместе с подразделением Национальной гвардии успешно взаимодействовали для достижения этой цели.

Кадры точного выстрела Генштаб ВСУ опубликовал в своих соцсетях в субботу, 11 мая.

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Уничтожение техники врага

По словам представителей бригады, после точного выстрела вражеская техника начала гореть, а из экипажа выжил только механик-водитель, который был вынужден выйти из танка.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Напомним, бойцы Нацгвардии показали видео, как держат под огневым контролем позиции оккупантов и ликвидируют их.

Также мы писали, что пограничники бригады "Стальная граница" ударом FPV-дрона уничтожили вражескую цель — 152-мм пушку "Гиацинт-Б".

Кроме того, бойцы первого штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады успешно уничтожили дронами позиции расчетов российского противотанкового ракетного комплекса "Корнет".