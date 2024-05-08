Ударом дрона сили оборони знищили ворожу гармату «Гіацинт-Б»

Прикордонники за допомогою дрона знищили ворожу гармату "Гіацинт-Б"
8 травня 2024 16:02
Момент знищення ворожої гармати "Гіацинт-Б". Фото: скриншот із відео ДПСУ
Прикордонники бригади "Сталевий кордон" ударом FPV-дрона знищили ворожу ціль. На Харківщині вдалося ліквідувати російську 152-мм гармату "Гіацинт-Б".
Про це повідомила пресслужба ДПСУ у середу, 8 травня.
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Також Держприкордонслужба України додала відео знищення гармати.
Українські воїни продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту. Так, снайпери бригади "Рубіж" влучно ліквідували групу окупантів на нашій землі.
Також військові 73-го морського центру спеціального призначення імені кошового отамана Антіна Головатого показали кадри знищення пального та зброї окупантів.
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