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Прикордонники за допомогою дрона знищили ворожу гармату "Гіацинт-Б"

8 травня 2024 16:02
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Ударом дрона сили оборони знищили ворожу гармату «Гіацинт-Б»
Момент знищення ворожої гармати "Гіацинт-Б". Фото: скриншот із відео ДПСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Прикордонники  бригади "Сталевий кордон" ударом FPV-дрона знищили ворожу ціль. На Харківщині вдалося ліквідувати російську 152-мм гармату "Гіацинт-Б". 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у середу, 8 травня. 

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Також Держприкордонслужба України додала відео знищення гармати. 

Українські воїни продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту. Так, снайпери бригади "Рубіж" влучно ліквідували групу окупантів на нашій землі.

Також військові 73-го морського центру спеціального призначення імені кошового отамана Антіна Головатого показали кадри знищення пального та зброї окупантів.

Харків
дрони
війна в Україні
ДПСУ
гармата

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