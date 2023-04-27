Генштаб повідомив, на яких напрямках фронту ЗСУ стримують наступ окупантів

Українські артилеристи у районі Бахмута. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На цих напрямках українські Сили оборони протягом доби відбили 35 атак ворога.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Обстріли ворога

Як зазначається у повідомленні, цієї доби противник завдав 25 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також, вночі ворог завдав п'ять ракетних ударів по Миколаєву, є постраждалі серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", — попередили у Генштабі.

Найгарячіші напрямки фронту

Генштаб також повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"Протягом доби противник здійснив понад 35 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами сил оборони. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Бахмута приїхав командувач Сил спецоперацій, бригадний генерал ЗСУ Віктор Хоренко. Він зустрівся у фронтовому місті із групами спеціальних операцій ЗС України.

Також стало відомо, що бійці 4-ї бригади Національної гвардії утримали під контролем логістичні шляхи на заході Бахмута. Російські штурмовики зазнали втрат і відступили.