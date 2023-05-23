Генштаб сообщил подробности ночных обстрелов

Работа ПВО. Фото: Минобороны Украины

Враг продолжает обстреливать украинскую территорию. В частности, за прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли 20 ракетных ударов.

Об этом сообщает Генштаб.

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В сутки войска РФ выпустили 20 ракет для обстрелов Украины, также для ударов задействовали до 4 "Шахедов". Генштаб сообщает, что все беспилотники были сбиты. Однако информация еще уточняется.

Какие города пострадали больше всего

По городам Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей россияне применили:

крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты "Искандер-М",

зенитные управляемые ракеты с С-300,

совершено 48 авиационных ударов с помощью БпЛА "Shahed",

нанесено около 90 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Ранены

Генштаб отмечает, что в результате обстрелов российскими оккупационными войсками ранены среди мирного населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, детский сад и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Напомним, ранее мы писали, что за минувшие сутки украинские защитники нанесли 8 ударов по оккупантам, а также 2 по ЗРК. Кроме того, ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ми-24.

Также мы сообщали, что украинские военные из 10 отдельно горно-штурмовой бригады успешно отбили атаку российских оккупантов. Для этого захватчики использовали четыре БМП и большое количество пехоты с поддержкой артиллерии.

Добавим, что российские оккупационные войска активно готовятся к предстоящему наступлению ВСУ . Захватчики роют окопы и строят оборонительные укрепления в Крыму и других временно захваченных территориях.