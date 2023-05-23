Упродовж минулої доби ЗСУ знищили Мі-24 та понад 30 безпілотників, — Генштаб

Українська військова техніка завдає удару по окупантах. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За минулу добу українські захисники завдали 8 ударів по окупантах, а також 2 — по ЗРК. Крім того, ЗСУ знищили російський ударний вертоліт Мі-24.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Зазначається, що українські бійці упродовж минулої доби знищили 4 крилатих ракети повітряного базування Х-101/Х-555, російський ударний вертоліт Мі-24, 23 ударний дрон "Shahed" та 9 ворожих розвідувальних безпілотників.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію та 3 станції радіоелектронної боротьби російських окупантів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українським бійцям вдалося просунутися під Бахмутом. За 24 години вони змогли просунутися на відстань від 200 до 400 метрів.

Також ми повідомляли, що українські військові з 10-тої окремо гірсько-штурмової бригади успішно відбили атаку російських окупантів. Для цього загарбники використовували чотири БМП та велику кількість піхоти з підтримкою артилерії.

Додамо, що російські окупаційні війська активно готуються до майбутнього наступу ЗСУ. Загарбники риють окопи та будують оборонні укріплення в Криму та інших тимчасово захоплених територіях.