У Генштабі розповіли про найбільш важкі ділянки фронту

Українська піхота в бою. Фото: Генштаб

За минулу добу загалом на фронті відбулося 112 бойових зіткнень з окупантами. Найбільш гарячим та важким напрямком залишається Покровський, там ворог постійно атакує та підтягує резерви.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні у вівторок, 21 травня.

Читайте також:

Атаки противника та ситуація на лінії зіткнення

У Генштабі зазначили, що під час 818-ї доби широкомасштабної збройної агресії росіян проти України противник не полишає спроб атакувати українські позиції. Наші бійці не дають окупантам просунутися вперед.

"Протягом минулої доби загалом відбулося 112 бойових зіткнень, противник завдав 6 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет, 52 авіаційних удари (скинув 62 КАБи), залучив 977 дронів-камікадзе, із них 47 БпЛА типу Shahed та "Ланцет" і 930 FPV-дронів. Загарбники 4064 рази обстріляли позиції наших військ та мирні населені пункти з різних видів озброєння, зокрема 120 разів — з реактивних систем залпового вогню", — йдеться у зведенні Генштабу.

Пост зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Повітряні сили ЗСУ вразили 20 місць зосередження особового складу росіян, також вони завдали ударів і по техніці окупантів, знищивши пункт управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів та засіб ППО противника.

"Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля в Таврійському, Донецькому та Слобожанському операційних районах з метою зриву планів окупантів щодо просування у Донецькій, Луганській та частині Харківської областей, посилюють позиції вздовж державного кордону України з російською федерацією. У найгарячіших районах фронту українські воїни тримають позиції та нищать загарбника, подекуди контратакують", — повідомили у відомстві.

На Харківському напрямку ворог зосередив основні удари біля села Липці, але там наші воїни не втратили жодної позиції. Проте росіяни атакують й інші населені пункти Харківщини. Зокрема, за уточненими даними Генштабу, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку становили 263 особи, 52 одиниці техніки та понад 2 десятки бліндажів. Наші воїни знищили 4 бойові броньовані машини, 3 артсистеми, 5 одиниць автомобільної та спецтехніки і 12 БпЛА. Крім того, пошкоджено 1 бойову броньовану машину, 7 артилерійських систем, 1 засіб ППО та 14 автомобілів.

Найгарячішою ситуація залишається на Покровському напрямку. Там ворог невпинно проводить атаки у напрямку сіл Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Сєвєрне та Нетайлове. Українські воїни намагаються стабілізувати ситуацію у цьому районі.

Загалом, на всіх оперативних напрямках ворог атакує невеликими групами, по кілька бойових зіткнень за добу спостерігалось у напрямку Краматорська, Куп'янська, та Курахового. На інших ділянках фронту ситуація без суттєвих змін.

Втрати армії Росії станом на 21 травня

Минулої доби загальні втрати російських загарбників становили близько 1380 осіб. Також ворог втратив 15 танків, 34 бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, одну РСЗВ, 4 засоби ППО, 54 БпЛА оперативно-тактичного рівня (ударних, а також розвідувальних), 2 ракети, 72 автомобілі та 6 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, що вночі росіяни запустили по Україні чергову партію "шахедів", силам оборони вдалось ліквідувати всі ворожі цілі.

Напередодні українські воїни на фронті знищили ще 1200 окупантів та їхню техніку.