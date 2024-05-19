Скільки окупантів та бронетехніки Росії знищили ЗСУ станом на 19 травня

Воїни ЗСУ знищили ще понад 1200 окупантів за добу, — зведення Генштабу
19 травня 2024 08:04
Український військовий. Фото: Reuters
В Україні у неділю, 19 травня, триває 816 доба повномасштабного вторгнення Росії. Українські воїни продовжують і надалі ліквідовувати російських військових та їхню техніку на нашій землі.
Яких втрат зазнав ворог за минулу добу, розповіла пресслужба Генштабу ЗСУ.
Читайте також:
Втрати росіян в Україні станом на 19 травня
- особового складу — близько 492 290 (+1210) осіб;
- танків — 7 576 (+16) одиниць;
- бойових броньованих машин — 14 630 (+35) одиниць;
- артилерійських систем — 12 687 (+48) одиниць;
- РСЗВ — 1 074 (+3) одиниці;
- засоби ППО — 803 (+2) одиниці;
- літаків — 354 (+1) одиниці;
- гелікоптерів — 326 (+1) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 10 155 (+47) одиниць;
- крилаті ракети — 2 204 (+1) одиниці;
- кораблі /катери — 26 (+0) одиниць;
- підводні човни — 1 (+0) одиниця,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17 251 (+82) одиниця;
- спеціальна техніка — 2 077 (+2) одиниць.
Нагадаємо, на думку аналітиків ISW, росіяни мають намір захопити Часів Яр та Вовчанськ.
Крім того, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю The Guardian заявив, що Росія матиме перевагу на лінії фронту протягом ще кількох тижнів. Після цього ситуація почне налагоджуватися.
Читайте Новини.LIVE!