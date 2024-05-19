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Воїни ЗСУ знищили ще понад 1200 окупантів за добу, — зведення Генштабу

19 травня 2024 08:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Скільки окупантів та бронетехніки Росії знищили ЗСУ станом на 19 травня
Український військовий. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у неділю, 19 травня, триває 816 доба повномасштабного вторгнення Росії. Українські воїни продовжують і надалі ліквідовувати російських військових та їхню техніку на нашій землі. 

Яких втрат зазнав ворог за минулу добу, розповіла пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Втрати росіян в Україні станом на 19 травня

  • особового складу — близько 492 290 (+1210) осіб;
  • танків — 7 576 (+16) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 14 630 (+35) одиниць;
  • артилерійських систем —  12 687 (+48) одиниць;
  • РСЗВ — 1 074 (+3) одиниці;
  • засоби ППО — 803 (+2) одиниці;
  • літаків — 354 (+1) одиниці;
  • гелікоптерів — 326 (+1) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 10 155 (+47) одиниць;
  • крилаті ракети — 2 204 (+1) одиниці;
  • кораблі /катери — 26 (+0) одиниць;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниця,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17 251 (+82) одиниця;
  • спеціальна техніка — 2 077 (+2) одиниць.
скільки росіян ліквідували ЗСУ 19 травня
Втрати РФ. Фото: Генштаб

Нагадаємо, на думку аналітиків ISW, росіяни мають намір захопити Часів Яр та Вовчанськ.

Крім того, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю The Guardian заявив, що Росія матиме перевагу на лінії фронту протягом ще кількох тижнів. Після цього ситуація почне налагоджуватися.

ЗСУ
окупанти
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
фронт

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