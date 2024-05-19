Скільки окупантів та бронетехніки Росії знищили ЗСУ станом на 19 травня

Український військовий. Фото: Reuters

В Україні у неділю, 19 травня, триває 816 доба повномасштабного вторгнення Росії. Українські воїни продовжують і надалі ліквідовувати російських військових та їхню техніку на нашій землі.

Яких втрат зазнав ворог за минулу добу, розповіла пресслужба Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

Втрати росіян в Україні станом на 19 травня

особового складу — близько 492 290 (+1210) осіб;

танків — 7 576 (+16) одиниць;

бойових броньованих машин — 14 630 (+35) одиниць;

артилерійських систем — 12 687 (+48) одиниць;

РСЗВ — 1 074 (+3) одиниці;

засоби ППО — 803 (+2) одиниці;

літаків — 354 (+1) одиниці;

гелікоптерів — 326 (+1) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 10 155 (+47) одиниць;

крилаті ракети — 2 204 (+1) одиниці;

кораблі /катери — 26 (+0) одиниць;

підводні човни — 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн — 17 251 (+82) одиниця;

спеціальна техніка — 2 077 (+2) одиниць.

Втрати РФ. Фото: Генштаб

Нагадаємо, на думку аналітиків ISW, росіяни мають намір захопити Часів Яр та Вовчанськ.

Крім того, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю The Guardian заявив, що Росія матиме перевагу на лінії фронту протягом ще кількох тижнів. Після цього ситуація почне налагоджуватися.