В Генштабе рассказали о самых тяжелых участках фронта

Украинская пехота в бою. Фото: Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 112 боевых столкновений с оккупантами. Наиболее горячим и трудным направлением остается Покровский, там враг постоянно атакует и подтягивает резервы.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке во вторник, 21 мая.

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Атаки противника и ситуация на линии столкновения

В Генштабе отметили, что на 818-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии россиян против Украины противник не оставляет попыток атаковать украинские позиции. Наши бойцы не дают оккупантам продвинуться вперед.

"За прошедшие сутки в общей сложности произошло 112 боевых столкновений, противник нанес 6 ракетных ударов с применением 6 ракет, 52 авиационных удара (сбросил 62 КАБа), задействовал 977 дронов-камикадзе, из них 47 БпЛА типа Shahed и "Ланцет" і 930 FPV-дронов. Захватчики 4064 раза обстреляли позиции наших войск и мирные населенные пункты из разных видов вооружения, в том числе 120 раз — из реактивных систем залпового огня", — говорится в сводке Генштаба.

Пост сводки Генерального штаба ВСУ в Facebook

Воздушные силы ВСУ поразили 20 мест сосредоточения личного состава россиян, также они нанесли удары и по технике оккупантов, уничтожив пункт управления, артиллерийское орудие, склад боеприпасов и ПВО противника.

"Силы обороны продолжают сосредоточивать основные усилия в Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах с целью срыва планов оккупантов по продвижению в Донецкой, Луганской и части Харьковской областей, усиливают позиции вдоль государственной границы Украины с российской федерацией. В самых горячих районах фронта украинские уничтожают захватчика, кое-где контратакуют", — сообщили в Генштабе.

На Харьковском направлении враг сосредоточил основные удары возле села Липцы, но наши воины не потеряли ни одной позиции. Однако россияне атакуют и другие населенные пункты Харьковщины. В частности, по уточненным данным Генштаба, за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили 263 человека, 52 единицы техники и более двух десятков блиндажей. Наши воины уничтожили четыре боевые бронированные машины, три артсистемы, пять единиц автомобильной и спецтехники и 12 БпЛА. Кроме того, повреждена одна боевая бронированная машина, семь артиллерийских систем, одно средство ПВО и 14 автомобилей.

Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении. Там враг постоянно проводит атаки в направлении сел Евгеневка, Сокол, Новоселовка Первая, Северное и Нетайлово. Украинские воины пытаются стабилизировать ситуацию в этом районе.

В общем, на всех оперативных направлениях враг атакует небольшими группами, по несколько боевых столкновений в сутки наблюдалось в направлении Краматорска, Купянска и Курахово. На других участках фронта ситуация без значительных изменений.

Потери армии России по состоянию на 21 мая

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили около 1380 человек. Также враг потерял 15 танков, 34 боевые бронированные машины, 42 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 4 средства ПВО, 54 БпЛА оперативно-тактического уровня (ударных, а также разведывательных), 2 ракеты, 72 автомобиля и 6 единиц специальной техники.

Напомним, что ночью россияне запустили по Украине очередную партию "шахедов", силам обороны удалось ликвидировать все вражеские цели.

Накануне украинские воины на фронте уничтожили еще 1200 оккупантов и их технику.