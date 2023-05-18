Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ: окупантів позбавили техніки

Українські військові в зоні бойових дій. Фото: Генштаб

Збройні Сили України продовжують захищати українську територію і тримати лінії оборони. Протягом доби ЗСУ завдали нищівних ударів по районах зосередження окупантів.

Про це повідомляє Генштаб.

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За даними Генштабу, Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Також протягом цієї доби нашими захисниками було знищено:

21 крилату ракету,

7 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

Українська армія нищить і техніку РФ

Генштаб повідомляє, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, а також:

3 артилерійських підрозділи на вогневій позиції,

1 зенітно-ракетний комплекс,

7 станцій радіоелектронної боротьби,

1 радіолокаційну станцію окупантів.

Окупанти посилили контррозвідувальні заходи на Херсонщині

Як зазначається у повідомленні, противник посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Херсонському районі. На дорогах між населеними пунктами значно збільшилась кількість блокпостів, проводяться масштабні перевірки транспортних засобів, документів, особлива увага приділяється контенту в телефонах жителів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що впродовж минулої доби ЗСУ завдали 20 ударів по окупантах. Зазначається, що було знищено 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10".

Також кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.