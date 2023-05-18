Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ: окупантів позбавили техніки
Збройні Сили України продовжують захищати українську територію і тримати лінії оборони. Протягом доби ЗСУ завдали нищівних ударів по районах зосередження окупантів.
Про це повідомляє Генштаб.
ЗСУ нещадно нищать окупантів
За даними Генштабу, Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.
Також протягом цієї доби нашими захисниками було знищено:
- 21 крилату ракету,
- 7 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.
Українська армія нищить і техніку РФ
Генштаб повідомляє, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, а також:
- 3 артилерійських підрозділи на вогневій позиції,
- 1 зенітно-ракетний комплекс,
- 7 станцій радіоелектронної боротьби,
- 1 радіолокаційну станцію окупантів.
Окупанти посилили контррозвідувальні заходи на Херсонщині
Як зазначається у повідомленні, противник посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Херсонському районі. На дорогах між населеними пунктами значно збільшилась кількість блокпостів, проводяться масштабні перевірки транспортних засобів, документів, особлива увага приділяється контенту в телефонах жителів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що впродовж минулої доби ЗСУ завдали 20 ударів по окупантах. Зазначається, що було знищено 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10".
Також кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.