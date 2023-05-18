Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ: окупантів позбавили техніки arrow

Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ: окупантів позбавили техніки

18 травня 2023 21:18
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ: окупантів позбавили техніки
Українські військові в зоні бойових дій. Фото: Генштаб
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Збройні Сили України продовжують захищати українську територію і тримати лінії оборони.  Протягом доби ЗСУ завдали нищівних ударів по районах зосередження окупантів.

Про це повідомляє Генштаб.

Читайте також:

ЗСУ нещадно нищать окупантів

За даними Генштабу, Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Також протягом цієї доби нашими захисниками було знищено:

  • 21 крилату ракету,
  • 7 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

Українська армія нищить і техніку РФ

Генштаб повідомляє, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, а також:

  • 3 артилерійських підрозділи на вогневій позиції,
  • 1 зенітно-ракетний комплекс,
  • 7 станцій радіоелектронної боротьби,
  • 1 радіолокаційну станцію окупантів.

Окупанти посилили контррозвідувальні заходи на Херсонщині

Як зазначається у повідомленні, противник посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Херсонському районі. На дорогах між населеними пунктами значно збільшилась кількість блокпостів, проводяться масштабні перевірки транспортних засобів, документів, особлива увага приділяється контенту в телефонах жителів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що впродовж минулої доби ЗСУ завдали 20 ударів по окупантах. Зазначається, що було знищено 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10".

Також кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB