ЗСУ за добу знищили рекордну кількість артсистем РФ, — Генштаб
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Ліквідовані загарбники
За 17 травня українські захисники знищили на фронтах війни близько 510 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили два танки, вісім бронемашин, 32 артилерійські системи, що є рекордним показником за увесь час війни повномасштабної війни, і 11 безпілотників різних типів.
Загальні втрати армії рф за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 201 100 (+510) осіб ліквідовано;
- танків — 3 773 (+2) од.;
- бойових броньованих машин — 7 373 (+8) од.;
- артилерійських систем — 3 198 (+32) од.;
- РСЗВ — 563 (+1) од.;
- засобів ППО — 318 (+0) од.;
- літаків — 308 (+0) од.;
- гелікоптерів — 294 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 759 (+11) од.;
- крилатих ракет — 990 (+8) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 073 (+6) од.;
- спеціальної техніки — 418 (+1) од.
Нагадаємо, що в попередні дні також було зафіксовано велику кількість успішно знищених артилерійських систем російської армії.
Так, 10 травня ЗСУ вивели з ладу 14 артсистем російських окупантів
11 травня було знищено 15 артилерійських систем окупаційної армії.
13 травня Сили оборони ліквідували 21 одиницю артилерійських систем РФ.
А 14 травня українська армія знищила 21 артсистему російських окупантів.