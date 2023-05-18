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ЗСУ за добу знищили рекордну кількість артсистем РФ, — Генштаб

18 травня 2023 08:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗСУ за добу знищили рекордну кількість артсистем РФ, — Генштаб
Українська артилерія завдає чергового удару по окупантах. Фото: Президентська бригада
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані загарбники

За 17 травня українські захисники знищили на фронтах війни близько 510 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили два танки, вісім  бронемашин, 32 артилерійські системи, що є рекордним показником за увесь час війни повномасштабної війни, і 11 безпілотників різних типів.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 201 100 (+510) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 773 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 373 (+8) од.;
  • артилерійських систем — 3 198 (+32) од.;
  • РСЗВ — 563 (+1) од.;
  • засобів ППО — 318 (+0) од.;
  • літаків — 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 294 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 759 (+11) од.;
  • крилатих ракет — 990 (+8) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 073 (+6) од.;
  • спеціальної техніки — 418 (+1) од.
Втрати російської армії на 18 травня 2023 року
Втрати російської армії на 18 травня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що в попередні дні також було зафіксовано велику кількість успішно знищених артилерійських систем російської армії.

Так, 10 травня ЗСУ вивели з ладу 14 артсистем російських окупантів

11 травня було знищено 15 артилерійських систем окупаційної армії.

13 травня Сили оборони ліквідували 21 одиницю артилерійських систем РФ.

А 14 травня українська армія знищила 21 артсистему російських окупантів.

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