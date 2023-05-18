Генштаб сообщил об успехах ВСУ: оккупантов лишили техники

Украинские военные в зоне боевых действий. Фото: Генштаб

Вооруженные Силы Украины продолжают защищать украинскую территорию и удерживать линии обороны. В течение суток ВСУ нанесли невосполнимые удары по районам сосредоточения оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб.

Читайте также:

ВСУ беспощадно уничтожают оккупантов

По данным Генштаба, Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Также в течение этих суток нашими защитниками было уничтожено:

21 крылатую ракету,

7 вражеских разведывательных БПЛА разного типа.

Украинская армия уничтожает и технику РФ

Генштаб сообщает, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов, а также:

3 артиллерийских подразделения на огневой позиции,

1 зенитно-ракетный комплекс,

7 станций радиоэлектронной борьбы,

1 радиолокационную станцию окупантов.

Оккупанты ужесточили контрразведывательные мероприятия на Херсонщине

Как отмечается в сообщении, противник ужесточил контрразведывательные меры во временно захваченном Херсонском районе. На дорогах между населенными пунктами значительно увеличилось количество блокпостов, проводятся масштабные проверки транспортных средств, документов, особое внимание уделяется контенту в телефонах жителей.

Напомним, ранее мы писали, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли 20 ударов по оккупантам. Отмечается, что были уничтожены 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".

Также количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.