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Генштаб сообщил об успехах ВСУ: оккупантов лишили техники

18 мая 2023 21:18
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Генштаб сообщил об успехах ВСУ: оккупантов лишили техники
Украинские военные в зоне боевых действий. Фото: Генштаб
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Вооруженные Силы Украины продолжают защищать украинскую территорию и удерживать линии обороны. В течение суток ВСУ нанесли невосполнимые удары по районам сосредоточения оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб.

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По данным Генштаба, Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Также в течение этих суток нашими защитниками было уничтожено:

  • 21 крылатую ракету,
  • 7 вражеских разведывательных БПЛА разного типа.

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Генштаб сообщает, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов, а также:

  • 3 артиллерийских подразделения на огневой позиции,
  • 1 зенитно-ракетный комплекс,
  • 7 станций радиоэлектронной борьбы,
  • 1 радиолокационную станцию окупантов.

Оккупанты ужесточили контрразведывательные мероприятия на Херсонщине

Как отмечается в сообщении, противник ужесточил контрразведывательные меры во временно захваченном Херсонском районе. На дорогах между населенными пунктами значительно увеличилось количество блокпостов, проводятся масштабные проверки транспортных средств, документов, особое внимание уделяется контенту в телефонах жителей.

Напомним, ранее мы писали, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли 20 ударов по оккупантам. Отмечается, что были уничтожены 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".

Также количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

 

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