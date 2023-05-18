Генштаб сообщил об успехах ВСУ: оккупантов лишили техники
Вооруженные Силы Украины продолжают защищать украинскую территорию и удерживать линии обороны. В течение суток ВСУ нанесли невосполнимые удары по районам сосредоточения оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб.
ВСУ беспощадно уничтожают оккупантов
По данным Генштаба, Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Также в течение этих суток нашими защитниками было уничтожено:
- 21 крылатую ракету,
- 7 вражеских разведывательных БПЛА разного типа.
Украинская армия уничтожает и технику РФ
Генштаб сообщает, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов, а также:
- 3 артиллерийских подразделения на огневой позиции,
- 1 зенитно-ракетный комплекс,
- 7 станций радиоэлектронной борьбы,
- 1 радиолокационную станцию окупантов.
Оккупанты ужесточили контрразведывательные мероприятия на Херсонщине
Как отмечается в сообщении, противник ужесточил контрразведывательные меры во временно захваченном Херсонском районе. На дорогах между населенными пунктами значительно увеличилось количество блокпостов, проводятся масштабные проверки транспортных средств, документов, особое внимание уделяется контенту в телефонах жителей.
Напомним, ранее мы писали, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли 20 ударов по оккупантам. Отмечается, что были уничтожены 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".
Также количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.