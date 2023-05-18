Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Упродовж минулої доби ЗСУ завдали 20 ударів по окупантах, — Генштаб arrow

Упродовж минулої доби ЗСУ завдали 20 ударів по окупантах, — Генштаб

18 травня 2023 06:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Упродовж минулої доби ЗСУ завдали 20 ударів по окупантах, — Генштаб
Українські захисники ціляться по позиціях ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 20 ударів по окупантах. Зокрема, 8 з них — по ЗРК противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Що відомо

Зазначається, що було знищено 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10".

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, 2 склади пально-мастильних матеріалів, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про ситуацію на Бахмутському напрямку. За її словами, у місті відбуваються запеклі бої.

Також ми повідомляли, що минулої доби, 16 травня, ЗСУ завдали 14 ударів по позиціях росіян.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі опублікував фото українців. Фотографії хоробрих українців, які воюють, допомагають та намагаються врятувати своїх дітей. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB