Упродовж минулої доби ЗСУ завдали 20 ударів по окупантах, — Генштаб

Українські захисники ціляться по позиціях ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 20 ударів по окупантах. Зокрема, 8 з них — по ЗРК противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відомо

Зазначається, що було знищено 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10".

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, 2 склади пально-мастильних матеріалів, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про ситуацію на Бахмутському напрямку. За її словами, у місті відбуваються запеклі бої.

Також ми повідомляли, що минулої доби, 16 травня, ЗСУ завдали 14 ударів по позиціях росіян.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі опублікував фото українців. Фотографії хоробрих українців, які воюють, допомагають та намагаються врятувати своїх дітей.