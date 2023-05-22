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Генштаб сообщил, сколько обстрелов совершили россияне за прошедшие сутки

22 мая 2023 07:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Генштаб сообщил, сколько обстрелов совершили россияне за прошедшие сутки
Российские оккупанты стреляют из РСЗО. Фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За прошедшие сутки россияне нанесли 6 ракетных и 52 авиационных удара, также совершили 65 обстрелов с РСЗО. Кроме того, оккупанты нанесли масштабный ракетно-авиационный удар.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Подробности

В течение суток российские оккупанты нанесли массовый ракетно-авиационный удар, информация о котором будет опубликована после уточнения.

"Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Для ударов по украинским городам Лиман, Славянск и Константиновка, противник вновь использовал ЗРК С-300, которые не являются высокоточным оружием. Это еще раз подчеркивает тактику террора со стороны Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и дальше остается очень высокой.

Напомним, что сегодня ночью, 22 мая, в Украине объявили о воздушной тревоге. Также по предварительной информации, в Днепре раздалось около 20 взрывов. Кроме того, были слышны взрывы и в Николаевской области.

Также мы писали, что глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак прокомментировал ночные обстрелы российских оккупантов на область. По предварительным данным, было выпущено около 15 ракет, однако точная информация будет предоставлена впоследствии.

Добавим, что восьмой отдельный полк специального назначения показал как выглядит Бахмут после почти не прекращающихся атак россиян по нему. Так, на видео не только видно, что город разбомблен, в воронках, но и раздаются звуки взрывов на фоне.

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