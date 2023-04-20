Стрєлков-Гіркін знову потролив міноборони РФ - подробиці

Сепаратист небезпідставно вважає, що Росія не здатна захистити своє прикордоння. Фото: росЗМІ

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який раніше заявляв, що Україна готує вторгнення в Білгородську, Брянську та Курську області, знову потролив вище військове керівництво Росії.

Цього разу терорист запропонував організувати "Брянсько-Курсько-Білгородську Військову Акціонерну Компанію", оскільки, за його словами, міноборони РФ не справляється із забезпеченням безпеки мешканців цих областей.

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"Ось сиджу я на дивані і думаю: а чи не зареєструвати мені Брянсько-Курсько-Білгородську Військову Акціонерну Компанію? Сам я грошей не маю "від слова зовсім", тому на створення ПВК претендувати не можу... Так, може, організувати військово-акціонерне товариство? Зібрати грошей з усіх зацікавлених громадян і потім створити на базі фонду, що виник, міжрегіональну військову компанію? — написав Гіркін у своєму телеграм-каналі .

Пірати та відкати

За словами Гіркіна, він чудово розуміє, що російська влада не любить ополчення, тому пропонує створити близьке та зрозуміле Кремлю "солідне комерційне підприємство". І навіть готовий закласти до бюджету відкати для чиновників за те, щоб вони не втручалися.

"Якщо підійти до справи з розумом і спритністю — незабаром утвориться нормальна піратська держава, на зразок британської "Ост-Індської Компанії", яку пізніше (коли втихне міжнародний скандал) можна буде легко і невимушено інтегрувати до РФ, але вже з Харковом, Києвом, Тирасполем та Одесою", — розмріявся терорист.

При цьому Гіркін наперед потролив своїх потенційних супротивників у Росії.

"Відразу і спеціально відповім тим, хто звинуватить мене в "нездоровому сарказмі": спочатку змусьте міноборони РФ забезпечити безпеку прикордоння РФ від військових дій, а вже потім критикуйте мої інноваційні проекти. Адже якщо держава не може виконати свої елементарні базові функції — за справу доводиться братися самим громадянам", — написав він.

Нагадаємо, раніше Гіркін передбачив, що після падіння Путіна путінські прихильники миттєво відмовляться від свого кумира.

Також нещодавно стало відомо, що слідчі органи Санкт-Петербурга перевірять висловлювання Гіркіна на предмет "дискредитації російської армії". Приводом для перевірки став донос мешканки Новосибірська на ім'я Тетяна.