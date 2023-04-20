Стрелков-Гиркин снова потроллил минобороны РФ - подробности

Сепаратист небезосновательно считает, что Россия не способна защитить свое приграничье. Фото: росСМИ

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), ранее заявлявший, что Украина готовит вторжение в Белгородскую, Брянскую и Курскую области, снова потроллил высшее военное руководство России.

На этот раз террорист предложил организовать "Брянско-Курско-Белгородскую Военную Акционерную Компанию", поскольку, по его словам, минобороны РФ не справляется с обеспечением безопасности жителей этих областей.

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"Вот сижу я на диване и думаю: а не зарегистрировать ли мне Брянско-Курско-Белгородскую Военную Акционерную Компанию? У меня у самого денег нет "от слова совсем", поэтому на создание ЧВК я претендовать не могу… Так, быть может, организовать военно-акционерное общество? Собрать денег со всех заинтересованных граждан и потом создать на базе возникшего фонда межрегиональную военную компанию?" — написал Гиркин в своем телеграм-канале.

Пираты и откаты

По словам Гиркина, он прекрасно понимает, что российская власть не любит ополчения, поэтому предлагает создать близкое и понятное Кремлю "солидное коммерческое предприятие". И даже готов заложить в бюджет откаты для чиновников в обмен на то, чтобы они не вмешивались.

"Если подойти к делу с умом и сноровкой — вскоре образуется нормальное пиратское государство, по образцу британской "Ост-Индской Компании", которое позже (когда уляжется международный скандал) можно будет легко и непринужденно интегрировать в РФ, но уже с Харьковом, Киевом, Тирасполем и Одессой", — размечтался террорист.

При этом Гиркин заранее потроллил своих потенциальных противников в России.

"Сразу и специально отвечу тем, кто обвинит меня в "нездоровом сарказме": сначала добейтесь от минобороны РФ обеспечения безопасности пограничья РФ от военных действий, а уже потом критикуйте мои инновационные проекты. Ведь если государство не может выполнить свои элементарные базовые функции — за дело приходится браться самим гражданам", — написал он.

Напомним, ранее Гиркин предсказал, что после падения Путина путинские сторонники моментально откажутся от своего кумира.

Также недавно стало известно, что следственные органы Санкт-Петербурга проверят высказывания Гиркина на предмет "дискредитации российской армии". Поводом для проверки стал донос жительницы Новосибирска по имени Татьяна.