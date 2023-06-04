Гладков ответил РДК и легиону "Свобода России" о предложении провести переговоры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Фото: росСМИ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отреагировал на предложение бойцов "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" провести переговоры. Он готов встретиться с ними на пропускном пункте Шебекино.

Об этом Вячеслав Гладков сказал в видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

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Гладков назвал бойцов "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" убийцами. По его словам, бои продолжаются в Новой Таволжанке.

"Единственное, что меня останавливает от переговоров с ними, это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили, как бы мне не тяжело это было говорить!" — сказал Гладков.

Он добавил, что если пленные живы, он готов провести переговоры с 17:00 до 18:00 на пропускном пункте Шебекино. Гладков заявил, что гарантирует безопасность.

Напомним, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Они предлагают ему провести переговоры.

Также мы писали, что добровольцы легиона "Свобода России" продолжают показывать результаты собственных активных действий против работающего правительства Путина и их военных в Белгородской области. Они показали, как "выжигают" вражеские силы из их укрытий в зеленых зонах.