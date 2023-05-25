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Глава Пентагона рассказал, о чем удалось договориться на "Рамштайне"

25 мая 2023 21:45
- Зелинський Юрий
Союзники и партнеры Украины объявили о планах обучения украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16
Многофункциональный легкий истребитель F-16. Фото: Wikimedia commons
- Зелинський Юрий

ВСУ еще на шаг приблизились к превосходству над оккупационной армией в небе. Сегодня, 25 мая, прошла очередная встреча в формате "Рамштайн". Союзники и партнеры Украины объявили о планах обучения украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. Через несколько недель будет разработана соответствующая тренировочная инфраструктура.

Об этом на итоговом брифинге встречи, который транслировал "Голос Америки", заявил министр обороны США Ллойд Остин.

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"Сегодня союзники и партнеры объявили планы обучения украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. Эти учения важны для координации контактной группы", — говорится в сообщении главы Пентагона.

Остин отдельно поблагодарил Данию и Нидерланды, которые возглавили коалицию в сфере обучения украинских пилотов. 

В следующие недели эти страны будут сотрудничать с другими партнерами, а именно — Норвегией, Польшей, Бельгией и Португалией, которые также дали согласие присоединиться к обучению украинских пилотов. Министр обороны США добавил, что весь комплекс мер будет готов через несколько недель.

Встреча в формате "Рамштайн-12" 25 мая

На последнем заседании Контактной группы по обороне Украины страны должны были согласовать дальнейшую помощь ВСУ. В фокусе союзников было усиление ПВО, обеспечение украинских военных боеприпасами, а также передача истребителей F-16 и обучение пилотов. В целом, по итогам сегодняшнего заседания, партнеры согласовали выделение пакета военной помощи Украине на 65 миллиардов долларов.

Зачем Украине самолеты F-16

Истребители F-16 нужны Украине, чтобы стать весомой и даже ключевой составляющей общей противовоздушной обороны. Американские самолеты лучше российских аналогов и помогут держать российскую авиацию вдали от украинских границ и линии фронта. Самолеты могут стать "безопасным зонтиком" для наземных войск Украины и выносить ключевые цели в тылах оккупантов.

Отметим, что Нидерланды и некоторые другие страны уже заявили о готовности предоставить F-16 украинской стороне.

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