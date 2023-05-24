Игнат рассказал, какая задача будет у истребителей F-16

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: facebook/Yuriy Ignat

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, какая главная задача будет для истребителей F-16. По его словам, с помощью самолет Украина завоюет преимущество в воздухе и покроет территорию, куда не достают наземные системы ПВО.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Задание F-16

"Истребители дадут нам перекрыть те регионы, где у нас есть пробелы. ПВО наземное не может покрыть всю территорию. Самолет — это тоже часть ПВО. Где-то наземное ПВО будет перекрывать стратегические направления, важные объекты, города. А уже дальше могут работать и мобильные группы, и самолеты F-16", — сказал Юрий Игнат.

Также он добавил, что истребители не смогут работать против баллистических ракет. По словам спикера Воздушных сил ВСУ, самолеты будут защищать пространство от таких ракет как Х-101, "Калибр" и дронов-камикадзе.

"Он будет это делать эффективно. Также он будет завоевывать преимущество в воздухе, потому что сегодня российская авиация превосходит нас по количеству и технологиям", — сказал Юрий Игнат.

Кроме этого, он отметил, что преимущество в воздушном пространстве на оккупированных территориях — это важный вопрос, который позволит вести и наступательные, и оборонные действия.

Напомним, украинские военные планируют получить значительное количество истребителей F-16 в ближайшем будущем. Предполагается, что эти самолеты будут переданы разным подразделениям Вооруженных сил Украины.

Юрий Игнат сообщил, что у Украины нет достаточно средств, чтобы полностью защититься от баллистических ракет российских оккупантов. Стране требуются системы Patriot и SAMP/T.