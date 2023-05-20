ЗСУ знищили майже 700 окупантів за добу, — Генштаб

Український військовослужбовець стріляє з протитанкового гранатомета. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova TPX IMAGES OF THE DAY

Українські військові продовжують хоробро знищувати російських окупантів. Протягом минулої доби вони ліквідували майже 700 загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Знищені військові РФ та ворожа техніка

Кількість російської армії зменшилася на 670 осіб. Противник залишився без чотирьох танків, п'яти бойових броньованих машин, 32 безпілотників та іншої техніки.

Загальні втрати окупантів за час війни:

особового складу — близько 202 430 (+670) осіб ліквідовано;

танків — 3 781 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 7 382 (+5) од.;

артилерійських систем — 3 229 (+19) од.;

РСЗВ — 564 (+0) од.;

засобів ППО — 325 (+6) од.;

літаків — 308 (+0) од.;

гелікоптерів — 294 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 801 (+32) од.;

крилатих ракет — 1011 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 103 (+20) од.;

спеціальної техніки — 423 (+4) од.

Втрати російської армії на 20 травня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, у ніч з 19 на 20 травня українські Збройні сили знищили понад 20 російських безпілотників. Найбільше — 18 одиниць — були знищено на північному напрямку, під час атаки на Київ.

Також ми писали, що російські окупанти у місті Каховка намагаються залякати місцеве населення, аби схилити його до отримання російських паспортів. Росіяни заявляють, що усіх громадян України виселять із будинків та квартир.

Додамо, у п'ятницю ввечері, 19 травня, Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої. За словами заступниці міністра оборони України окупанти продовжують атакувати українські території ціною великих втрат.