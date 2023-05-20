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ЗСУ знищили майже 700 окупантів за добу, — Генштаб

20 травня 2023 08:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ знищили майже 700 окупантів за добу, — Генштаб
Український військовослужбовець стріляє з протитанкового гранатомета. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova TPX IMAGES OF THE DAY
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові продовжують хоробро знищувати російських окупантів. Протягом минулої доби вони ліквідували майже 700 загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Кількість російської армії зменшилася на 670 осіб. Противник залишився без чотирьох танків, п'яти бойових броньованих машин, 32 безпілотників та іншої техніки. 

Загальні втрати окупантів за час війни:

  • особового складу — близько 202 430 (+670) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 781 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 382 (+5) од.;
  • артилерійських систем — 3 229 (+19) од.;
  • РСЗВ — 564 (+0) од.;
  • засобів ППО — 325 (+6) од.;
  • літаків — 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 294 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 801 (+32) од.;
  • крилатих ракет — 1011 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 103 (+20) од.;
  • спеціальної техніки — 423 (+4) од.
Потери оккупантов
Втрати російської армії на 20 травня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, у ніч з 19 на 20 травня українські Збройні сили знищили понад 20 російських безпілотників. Найбільше — 18 одиниць — були знищено на північному напрямку, під час атаки на Київ.

Також ми писали, що російські окупанти у місті Каховка намагаються залякати місцеве населення, аби схилити його до отримання російських паспортів. Росіяни заявляють, що усіх громадян України виселять із будинків та квартир.

Додамо, у п'ятницю ввечері, 19 травня, Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої. За словами заступниці міністра оборони України окупанти продовжують атакувати українські території ціною великих втрат.

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