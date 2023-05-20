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Основні бойові дії на фронті 20 травня 2023 року: онлайн-карти

20 травня 2023 09:52
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Карта бойових дій в Україні на 20.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap
Карта бойових дій від Liveuamap. Скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

За подіями російсько-української війни можна спостерігати онлайн, Для цього є кілька інтернет-ресурсів, які в режимі реального часу позначають усі місця бойових дій на фронті та обстрілів українсьих тилових міст.

Карти з детальними позначеннями бойових дій війни в Україні можна подивитися на сайті проєктів DeepState та Liveuamap.

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DeepState

Онлайн-карта проєкту DeepState дає можливість побачити не лише місця бойових дій, а також і місця дислокації підрозділів окупаційного контингенту.

На мапі позначаються території, захоплені окупантами, і райони, які були звільнені від загарбників українською армією.

Онлайн-карта бойових дій від DeepState
Онлайн-карта бойових дій від DeepState

Умовні позначки на карті:

  • Бордовим кольором на карті позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, захоплені росіянами на початку повномасштабного вторгнення, але згодом звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

На онлайн-мапі цього проєкту позначаються території, окуповані російськими військами, але не тільки.

Також можна спостерігати за місцями основних бойових дій на фронті та обстрілів російськими окупантами віддалених від лінії фронту населених пунктів.

Онлайн-карта бойових дій від Liveuamap
Онлайн-карта бойових дій від Liveuamap

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Нагадаємо, карти боїв на ключових ділянках фронту російсько-української війни регулярно публікує й американський Інститут вивчення війни.

Додамо, що протягом минулої доби Сили оборони ліквідували майже 700 російських окупантів.

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